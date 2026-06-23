Η πιο τραγική στιγμή στην πορεία μιας πόλης είναι όταν αντιληφθούν οι κάτοικοί της πως είναι αβίωτη με ελάχιστες διεξόδους λειτουργικότητας.

Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στα Χανιά σε αυτό το σημείο, γιατί την παρτίδα τη σώζει η παλιά πόλη των Χανίων.

Η παλιά πόλη ανατρέπει όλο το γκρίζο σκηνικό και την προδιάθεση που έχουμε πως όλα έχουν εγκαταλειφθεί.

Δεν είναι ακριβώς στολίδι η ενετική πόλη, είναι κυριολεκτικά ο σπινθήρας που ανάβει τη ζωή στα Χανιά.

Ή αν προτιμάτε ένα τοπίο που διοχετεύει οξυγόνο σε όλη την υπόλοιπη πόλη.

Χορταίνει το μάτι σου να κοιτάς όταν κατεβαίνεις τον περίπατο σου εκεί.

Είναι ένα κερί αναμμένο.

Για αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος για την αξιοποίησή της.

Όχι με ημίμετρα αλλά με μια συνολική στρατηγική που θα διευθετεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.