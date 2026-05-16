Στοιχεία Frontex: Μειωµένες µεταναστευτικές ροές στην Ε.Ε.

Το µεταναστευτικό παραµένει ένα από τα πλέον κρίσιµα ζητήµατα για την ΕΕ, επηρεάζοντας τόσο την πολιτική ασφάλειας και φύλαξης των εξωτερικών συνόρων όσο και τη συνοχή των κρατών-µελών απέναντι στις αυξανόµενες γεωπολιτικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις.

Τα τελευταία χρόνια, οι µεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη παρουσίασαν έντονες µεταβολές, µε περιόδους σηµαντικής αύξησης αλλά και αισθητής αποκλιµάκωσης, ανάλογα µε τις διεθνείς συγκρούσεις, τις οικονοµικές συνθήκες, τη δράση των κυκλωµάτων διακίνησης και τις πολιτικές αποτροπής που εφαρµόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες διέλευσης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ευρωπαϊκή υπηρεσία συνοριοφυλακής Frontex συνεχίζει να καταγράφει και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, παρέχοντας µια συνολική εικόνα για τις τάσεις, τις βασικές µεταναστευτικές διαδροµές και τις πιέσεις που διαµορφώνονται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, η εν λόγω ευρωπαϊκή υπηρεσία έδωσε στην δηµοσιότητα στοιχεία που αφορούν τις παράνοµες διελεύσεις για το 2026.

Σύµφωνα µε αυτά παρατηρείται σηµαντική µείωση στις παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τετράµηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη µεταβολή των µεταναστευτικών ροών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Frontex, οι παράτυπες είσοδοι µειώθηκαν κατά 40% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συνολικά καταγράφηκαν λιγότερες από 29.000 διελεύσεις, αριθµός που όπως θα δούµε και παρακάτω από τα συνολικά χαρακτηριστικά στοιχεία της τελευταίας 5εατίας απέχει κατά πολύ από τον πολύ µεγάλο αριθµό παλαιότερων ετών, γεγονός που αποτυπώνει τη σηµαντική αποκλιµάκωση των µεταναστευτικών πιέσεων.

Βέβαια οι διελεύσεις αυτές αφορούν, πρέπει να τονίσουµε, το πρώτο τετράµηνο και για τον λόγο αυτό ο αριθµός αναµένεται να είναι µεγαλύτερος µέχρι το τέλος του έτους. Το αντίστοιχο όµως χρονικό διάστηµα (τετράµηνο) π.χ το 2023, ο αριθµός αυτός ήταν τριπλάσιος.

Η υπηρεσία αποδίδει τη µείωση στην ενισχυµένη συνεργασία της ΕΕ µε χώρες προέλευσης και διέλευσης µεταναστών, στα προληπτικά µέτρα που εφαρµόζονται εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, αλλά και στις καιρικές συνθήκες που περιόρισαν τις µετακινήσεις.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Magnus Brunner δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρµόζει µε συνέπεια τη νέα µεταναστευτική στρατηγική της», επισηµαίνοντας ότι βασικοί πυλώνες της πολιτικής αποτελούν η αποτελεσµατική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, η συνεργασία µε τρίτες χώρες και η εύρυθµη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου και µετανάστευσης.

Οι βασικές µεταναστευτικές διαδροµές

Παρά τη συνολική µείωση, οι θαλάσσιες διαδροµές της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου παρέµειναν οι πλέον πολυσύχναστες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο των συνολικών αφίξεων η καθεµία.

Η κεντρική Μεσόγειος κατέγραψε περίπου 8.500 αφίξεις, παρουσιάζοντας ωστόσο µείωση 46%. Η Λιβύη εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σηµείο αναχώρησης, ενώ οι περισσότεροι µετανάστες προέρχονταν από το Μπανγκλαντές, τη Σοµαλία και το Σουδάν.

Στην ανατολική Μεσόγειο καταγράφηκαν περίπου 8.400 διελεύσεις, µειωµένες κατά 32%. Η Frontex σηµειώνει ότι η διαδροµή από τη Λιβύη προς την Κρήτη παραµένει ενεργή, παρά τη γενικότερη κάµψη των ροών.

Αντίθετα, η µόνη περιοχή όπου σηµειώθηκε αύξηση ήταν η δυτική Μεσόγειος. Οι καταγραφές αυξήθηκαν κατά 50%, κυρίως λόγω περισσότερων αναχωρήσεων από την Αλγερία. Σύµφωνα µε τη Frontex, οι αυστηρότεροι έλεγχοι στο Μαρόκο και στις διαδροµές της ∆υτικής Αφρικής οδήγησαν τους διακινητές στην αναζήτηση εναλλακτικών σηµείων αναχώρησης.

Εντυπωσιακή πτώση

στη δυτικοαφρικανική διαδροµή

Η µεγαλύτερη µείωση παρατηρήθηκε στη δυτικο-αφρικανική οδό, όπου οι αφίξεις µειώθηκαν κατά 78%, φθάνοντας τις 2.300 περιπτώσεις. Η

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη συνεργασία της ΕΕ και της Ισπανίας µε τη Μαυριτανία, τη Σενεγάλη και τη Γκάµπια για την ενίσχυση των ελέγχων και την αποτροπή αναχωρήσεων.

Ο επίτροπος Μάγκνους Μπρούνερ είχε πραγµατοποιήσει τον Μάρτιο επισκέψεις στη Σενεγάλη και τη Μαυριτανία µε στόχο την ενίσχυση των συµφωνιών συνεργασίας για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών.

Ανησυχία για τους θανάτους στη Μεσόγειο

Παρά τη µείωση των αφίξεων, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το ανθρώπινο κόστος παραµένει εξαιρετικά υψηλό. Η οργάνωση «International Organization for Migration» ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους στη Μεσόγειο από τις αρχές του 2026.

Όπως επισηµαίνεται, τα κυκλώµατα διακινητών εξακολουθούν να στοιβάζουν ανθρώπους σε υπερφορτωµένα και ακατάλληλα πλοιάρια, οδηγώντας τους σε εξαιρετικά επικίνδυνες θαλάσσιες διαδροµές.

Πιέσεις στα Βαλκάνια και στα ανατολικά σύνορα

Στη βαλκανική οδό οι καταγραφές µειώθηκαν κατά 19%, µε περίπου 2.800 περιστατικά. Η Frontex εκτιµά πάντως ότι µε τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών ενδέχεται να αυξηθούν εκ νέου οι δευτερογενείς µετακινήσεις µέσω της περιοχής.

Στα ανατολικά χερσαία σύνορα της ΕΕ καταγράφηκαν περίπου 1.100 διελεύσεις, µειωµένες κατά 49%. Ωστόσο, η υπηρεσία αναφέρει αυξηµένη πίεση από τη Λευκορωσία από τον Μάρτιο και µετά, λόγω αλλαγών στη νοµοθεσία και καλύτερων καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, σύµφωνα µε τη Frontex, αρκετοί Ουκρανοί άνδρες επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα της ΕΕ προκειµένου να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία στην Ουκρανία.

Η Frontex συνεχίζει να επιχειρεί µε περισσότερους από 3.800 συνοριοφύλακες και στελέχη στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζοντας τις εθνικές αρχές στη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και στην επιτήρηση των ευρωπαϊκών συνόρων.

Συγκριτικά στοιχεία Frontex

για την τελευταία πενταετία

Σύµφωνα µε στοιχεία της Frontex, οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν έντονες διακυµάνσεις την τελευταία πενταετία. Το 2021 καταγράφηκαν περίπου 200.000 παράτυπες είσοδοι, ενώ το 2022 ο αριθµός αυξήθηκε σηµαντικά στις 330.000, σηµειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2016.

Το 2023 οι διελεύσεις ανήλθαν σε περίπου 380.000, κυρίως µέσω της κεντρικής Μεσογείου, καταγράφοντας νέο πολυετές υψηλό. Τ

ο 2024 παρατηρήθηκε αισθητή αποκλιµάκωση, µε τις παράτυπες εισόδους να µειώνονται κατά 38% και να διαµορφώνονται σε περίπου 239.000.

Για το 2026 όπως προαναφέρθηκε, η Frontex ανακοίνωσε ότι µόνο στο πρώτο τετράµηνο του έτους οι παράτυπες διελεύσεις µειώθηκαν περαιτέρω κατά 40% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2025, µε λιγότερες από 29.000 καταγραφές.