Στο ύψος των Καλυβών η τοποθέτηση κώνων στον ΒΟΑΚ

Στο ύψος του Αγίου Ραφαήλ και του κόμβου των Καλυβών συνεχίζονται οι εργασίες για τα έργα οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ, στην περιοχή του Αποκόρωνα. Επειδή οι εργασίες γίνονται μάλιστα στα σημεία των δύο μεγάλων στροφών, απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς στην κίνηση τους στην περιοχή.