Ελλάδα

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η υπόθεση θανάτου 11χρονου από έκρηξη λέβητα σε σχολείο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οδηγείται η υπόθεση για τον θάνατο 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό δύο ακόμη παιδιών, στο προαύλιο δημοτικού σχολείου των Σερρών, έπειτα από έκρηξη λέβητα, που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, κατά την εκτέλεση εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του σχολείου.

Για την υπόθεση κατηγορούνται 11 άτομα που παραπέμφθηκαν αρχικά να δικαστούν για πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών. Μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, όμως, το δικαστήριο των Σερρών – κάνοντας δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας – έκρινε ότι είναι αναρμόδιο, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για οκτώ από τα έντεκα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Υπό αυτές τις συνθήκες αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για παραβίαση κανόνων οικοδομικής που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, πράξη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Την κατηγορία αυτή αντιμετωπίζουν ο επικεφαλής μηχανικός του εργοταξίου, ο υπεύθυνος του συνεργείου ηλεκτρολογικών εργασιών και έξι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, δηλαδή ο τότε διευθυντής του δημοτικού σχολείου, ο τότε διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και ο τότε συντονιστής εκπαιδευτικού έργου, διώκονται για πλημμελήματα, αλλά θα κριθούν από το ίδιο δικαστήριο, λόγω συνάφειας την υπόθεσης.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν το κακούργημα, προσέφυγαν κατά της απόφασης του Πλημμελειοδικείου Σερρών, ασκώντας έφεση, η οποία εξετάστηκε και απορρίφθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης. Την ίδια τύχη είχαν και μία σειρά από άλλα νομικά ζητήματα που έθεσαν δια των συνηγόρων τους. Κατόπιν αυτών – κι εφόσον οι κατηγορούμενοι δεν κάνουν χρήση κάποιου άλλου ένδικου μέσου – η υπόθεση οδηγείται στο Κακουργιοδικείο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

