Ελλάδα

Στο Σύνταγμα θα διανυκτερεύσουν οι αγρότες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε εξέλιξη είναι το αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στο οποίο συμμετέχουν χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από πολλά μέρη της Ελλάδας, κυρίως όμως από τη Θεσσαλία. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον προγραμματισμό πρόκειται να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αγρότες έφτασαν με λεωφορεία και τρακτέρ, που μεταφέρθηκαν πάνω σε τράκτορες, ενώ στις εισόδους της πρωτεύουσας, όλα τα αγροτικά μηχανήματα απολυμάνθηκαν για τον κίνδυνο μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Με αγωνιστική διάθεση έφτασαν στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες λίγο πριν από 17:00. Όταν η μηχανοκίνητη πορεία των τρακτέρ έφτασε στη λεωφόρο Αμαλίας, οι πανηγυρισμοί περίσσεψαν. Οι αγρότες ήρθαν στην Αθήνα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τον Έβρο και την Φλώρινα έως την Κρήτη, με κάθε μέσο, με αεροπλάνο, με πλοίο, με αυτοκίνητο, με λεωφορείο, για να δώσουν ένα δυναμικό παρών, καθώς όπως λένε τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι μεγάλα.

Διαμαρτύρονται, όπως δηλώνουν, για το κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ζητούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους. Στη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με τον Πρωθυπουργό, όπως είπαν, πήραν ψίχουλα και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Οι αγρότες λένε ότι δεν έχουν προχωρήσει θεσμικές παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, που τους υποσχέθηκαν και για το αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ δεν έχει δοθεί στους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς, κάποια ενίσχυση. Ταυτόχρονα, σημειώνουν ότι χιλιάδες αγρότες μένουν απλήρωτοι λόγω προβλημάτων στην τακτοποίηση των ακινήτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις διορθώσεις που μπορούν να γίνουν προκειμένου να πληρωθούν τη βασική τους ενίσχυση, ενώ τέλος του μήνα θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία που ήθελαν, ωστόσο οι αγρότες θέλουν να γίνει επιτάχυνση όλων αυτών των δεσμεύσεων.

 

