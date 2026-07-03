Στο στόχαστρο Ρώσων φαρσέρ ο Θάνος Ντόκος

Στο στόχαστρο ρωσικής παραπληροφόρησης βρέθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, ο οποίος φέρεται να εμφανίζεται σε βίντεο να συνομιλεί με τους Ρώσους φαρσέρ που παρίσταναν Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι δύο Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία στην οποία γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στα ανοιχτά της Λευκάδας, αλλά και στις ελληνο-ουκρανικές σχέσεις.

Επίσης, ο κ. Ντόκος εμφανίζεται να αναφέρεται στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες.

Σημειώνεται ότι οι δύο Ρώσοι φαρσέρ, οι Vovan και Lexus (κατά κόσμον Βλαντιμίρ Κουζνέτσοφ και Αλεξέι Στολιάροφ) είχαν βραβευτεί το 2024 από το Κρεμλίνο, ενώ θύματά τους, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, έχουν πέσει αρκετοί πολιτικοί και διάσημοι σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Ελτον Τζον, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Μπέρνι Σάντερς.

Παραίτηση ζητά το ΠΑΣΟΚ

Εντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την παραίτηση του κ. Ντόκου.

Οπως αναφέρει η Χαρ. Τρικούπη:

«Εδώ και ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας video από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα –κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος σε αυτές– ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του Διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο.

Απαιτούνται απαντήσεις:

Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό;

Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί;

Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν.

Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος».

ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Για «υβριδικού χαρακτήρα επίθεση» κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, σχετικά με τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, με τους Ρώσους φαρσέρ «Vovan» και «Lexus».

«Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων.

Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους», σημειώνουν από το Μαξίμου.

ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναφερόμενος στην υπόθεση της συνομιλίας του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.

Να σημειωθεί ότι κυβερνητικές πηγές χαρακτήρισαν την όλη υπόθεση ως «υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης».