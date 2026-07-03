menu
32.3 C
Chania
Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Στο στόχαστρο Ρώσων φαρσέρ ο Θάνος Ντόκος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο στόχαστρο ρωσικής παραπληροφόρησης βρέθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, ο οποίος φέρεται να εμφανίζεται σε βίντεο να συνομιλεί με τους Ρώσους φαρσέρ που παρίσταναν Ουκρανούς αξιωματούχους.
Οι δύο Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία στην οποία γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στα ανοιχτά της Λευκάδας, αλλά και στις ελληνο-ουκρανικές σχέσεις.
Επίσης, ο κ. Ντόκος εμφανίζεται να αναφέρεται στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες.
Σημειώνεται ότι οι δύο Ρώσοι φαρσέρ, οι Vovan και Lexus (κατά κόσμον Βλαντιμίρ Κουζνέτσοφ και Αλεξέι Στολιάροφ) είχαν βραβευτεί το 2024 από το Κρεμλίνο, ενώ θύματά τους, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, έχουν πέσει αρκετοί πολιτικοί και διάσημοι σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Ελτον Τζον, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Μπέρνι Σάντερς.

Παραίτηση ζητά το ΠΑΣΟΚ
Εντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την παραίτηση του κ. Ντόκου.
Οπως αναφέρει η Χαρ. Τρικούπη:
«Εδώ και ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας video από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.
Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα –κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος σε αυτές– ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του Διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο.
Απαιτούνται απαντήσεις:
Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό;
Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί;
Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν.
Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος».

ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
Για «υβριδικού χαρακτήρα επίθεση» κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, σχετικά με τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, με τους Ρώσους φαρσέρ «Vovan» και «Lexus».
«Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης.
Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων.
Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους», σημειώνουν από το Μαξίμου.

ΣΑΜΑΡΑΣ
Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναφερόμενος στην υπόθεση της συνομιλίας του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.
Να σημειωθεί ότι κυβερνητικές πηγές χαρακτήρισαν την όλη υπόθεση ως «υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
M.E.T. 230225
Η Χανιώτικα νέα Α.Ε. συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).
Το ποσό κρατικής διαφημιστικής δαπάνης που έλαβε το 2025 η Χανιώτικα νέα Α.Ε. ανέρχεται σε 24.810,59 ευρώ.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum