Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (ΕΑΚΗ), φιλοξένησε στο Στάδιο Ελευθερίας, το 17ο GALA Ρίψεων – Δρόμων – Αλμάτων Διαχρονικών Αθλητών Στίβου της ΓΕΗ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στους ξεχωριστούς αυτούς αγώνες, τα μέλη του ΕΑΚΗ, ήταν εκεί για να συγχαρούν βετεράνους και νέους αθλητές για τις επιδόσεις τους, ενώ έκαναν και τις απονομές των νικητών.

Συγκεκριμένα στους αγώνες παραβρέθηκαν ο αντιπρόεδρος του ΕΑΚΗ Κωνσταντίνος Κώτης, η Γραμματέας του ΕΑΚΗ, Κατερίνα Κυριακάκη και ο έφορος Κωνσταντίνος Φουντουλάκης.

Τα μέλη του ΕΑΚΗ, συζήτησαν στο περιθώριο των αγώνων με τους προπονητές και τους αθλητές, για την κατάσταση στο ταρτάν στίβου του σταδίου Ελευθερίας και η Γραμματέας του ΕΑΚΗ, Κατερίνα Κυριακάκη, ανέφερε ότι η διαδικασία ανάθεσης του έργου, αντικατάστασης του ταρτάν προχωράει και σύντομα θα έχουμε νεότερα.

Σε μήνυμα του, για την διεξαγωγή των αγώνων ο πρόεδρος του ΕΑΚΗ, Μηνάς Καπετανάκης, ανέφερε ότι “με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε και φέτος στο Στάδιο Ελευθερίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου το 17 ο GALA Ρίψεων – Δρόμων – Αλμάτων Διαχρονικών Αθλητών Στίβου της ΓΕΗ, μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις, όχι μόνο επειδή πρόκειται για αγώνες ορόσημο αλλά επειδή όσοι συμμετέχουν, βετεράνοι – διαχρονικοί και νεότεροι αθλητές, προωθούν ουσιαστικά τα αθλητικά ιδεώδη και τις ανθρώπινες αξίες. Ως ΕΑΚ Ηρακλείου χαιρετίζουμε τους αγώνες και συγχαίρουμε τους διοργανωτές για την άριστη προετοιμασία, με την διαβεβαίωση για την διαχρονική στήριξη και την συνδρομή μας, καθώς μια τέτοια αθλητική συνάντηση αποτελεί υπόδειγμα δια βίου άσκησης και σημαντικό θεσμό για τον Στίβο στην Κρήτη. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες”.

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΘΕΑΜΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH TENNIS ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ

Σπουδαίο θέαμα στο Αθλητικό Κέντρο Karteros Beach Sports Centre Arena του ΕΑΚΗ, καθώς φιλοξενούμε για 3η συνεχόμενη χρονιά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Beach Tennis, με τη συμμετοχή 300 αθλητών και αθλητριών με τους συνοδούς τους από 17 χώρες!

Η διοργάνωση, που έχει ξεκινήσει απο το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, με τους τελικούς, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς αθλητικής κοινότητας του τένις, καθώς συμμετέχουν κορυφαίοι αθλητές του παγκόσμιου Beach Tennis.

Διοργανωτής είναι η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) και οι διεθνείς αγώνες γίνονται υπό την αιγίδα της Tennis Europe.

Την Κυριακή (28/9, 10.00-13.00) θα είμαστε όλοι εκεί στους τελικούς, για να χειροκροτήσουμε τους νικητές, αλλά και όλους τους συμμετέχοντες!».