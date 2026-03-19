Στο σκοτάδι τµήµα των Καλυβών εδώ και έναν μήνα

» ∆ιαµαρτυρία φορέων προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ

Χωρίς δηµοτικό φωτισµό παραµένουν δύο µεγάλες γειτονιές στις Καλύβες εδώ και πάνω από ένα µήνα, µε τους φορείς της περιοχής να διαµαρτύρονται προς το ∆Ε∆∆ΗΕ για ολιγωρία και να ζητούν την άµεση επισκευή των βλαβών.

Η περιοχή της Κεράς και όλο το νότιο δυτικό τµήµα των Καλυβών από τα µέσα Φεβρουαρίου δεν έχει δηµοτικό φωτισµό

Όπως εξήγησε στα «Χανιώτικα νέα» ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας Καλυβών κ. Βαρδής Καραδάκης «έχω επικοινωνήσει τρεις φορές µε τα κεντρικά του ∆Ε∆∆ΗΕ στην Αθήνα για την κατοχύρωση της βλάβης και έχω κάνει δήλωση µε αριθµό πρωτοκόλλου. ∆υστυχώς έχει περάσει πάνω από ένας µήνας χωρίς καµία ανταπόκριση».

Ο ίδιος σηµειώνει ότι οι ηλεκτρολόγοι του ∆ήµου, εντόπισαν ότι η ζηµιά στην περιοχή της Κεράς είναι σε υποσταθµό, χωρίς όµως να έχουν κανένα δικαίωµα να την επισκευάσουν καθώς είναι στη δικαιοδοσία του ∆Ε∆∆ΗΕ.

Το ζήτηµα έχει απασχολήσει έντονα και τον Σύλλογο Καταστηµαταρχών Καλυβών µε τον πρόεδρο του κ. Παντελή Ματζοράκη να επισηµαίνει πως «από τις 19 Φεβρουαρίου όλη η περιοχή της Κεράς, ανατολικά των οικισµού των Καλυβών, δεν έχει ηλεκτροφωτισµό από το κεντρικό δρόµο µέχρι τη θάλασσα. Το ίδιο συµβαίνει και στη γειτονιά που βρίσκεται νότια από το ΣΥΝΚΑ». Ο κ. Ματζοράκης εξηγεί πως «η ζηµιά σε όλες τις Καλύβες προέκυψε µετά τους ισχυρούς νότιους ανέµους πριν από ένα µήνα. Ο πρόεδρος του τοπικού ενηµέρωσε το ∆Ε∆∆ΗΕ ήλθε συνεργείο και αποκατέστησε το δίκτυο µέσα στις Καλύβες µετά από 2-3 ώρες. Όµως δεν έγινε το ίδιο και στην Κερά και στο νότιο µέρος των Καλυβών. Ειπώθηκε τότε ότι ήταν ένα βραχυκύκλωµα που θα εντοπίζονταν και θα επισκευάζονταν. Όµως έχει περάσει πάνω από ένας µήνας και η κατάσταση παραµένει ως έχει».

Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο των επαγγελµατιών της περιοχής «στις γειτονιές αυτές ζουν άνθρωποι µεγάλης ηλικίας, µε κινητικά προβλήµατα, οικογένειες δεν µπορεί όλοι οι δρόµοι να είναι στο σκοτάδι! Αν ήταν τουριστική περίοδο θα τα είχαν αφήσει έτσι; ∆εν ανάβει ούτε ένα στύλος, και οι δύο περιοχές είναι µέσα στο µαύρο σκοτάδι και όταν απευθύνεσαι στο ∆Ε∆∆ΗΕ µπορείς να το κάνει µέσω ηλεκτρονικά – ψηφιακά, δεν βρίσκεις κάποιον να τους εκθέσεις το πρόβληµα, να τους εξηγήσεις τι γίνεται και να πάρεις συγκεκριµένες απαντήσεις.»