Στο Ρέθυμνο τα Valencia Basket Summer Skills Camp

Μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, η Valencia Basket, θα φιλοξενηθεί τα προσεχή χρόνια στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνεχίζοντας το πρωτοπόρο της πρόγραμμα παραγωγής νεαρών καλαθοσφαιριστών.

Ο ιστορικός Ισπανικός Σύλλογος εγκαινίασε το 2017 τις εγκαταστάσεις της L‘Alqueriadel Basket, https://alqueriadelbasket.com/, του μεγαλύτερου προπονητικού κέντρου μπάσκετ στην Ευρώπη, που κατασκευάστηκαν με σκοπό να γίνουν κέντρο ανάπτυξης προγραμμάτων μπάσκετ και εκπαίδευσης ταλαντούχων παικτών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «την φετινή χρονιά η Roig Arena, https://www.roigarena.com/en/, υποδέχεται την Valencia Basket στην Euro League & την ACB Liga Endesa. Η VBC έφτιαξε το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο της 16.000 Θέσεων δίπλα στο προπονητικό της κέντρο.

Το Ρέθυμνο Cretan Kings είναι Ελληνική ομάδα που έχει αγωνιστεί στην επαγγελματική κατηγορία μπάσκετ. Η ομάδα ιδρύθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το 1986 και συνολικά συμμετείχε 10 σεζόν, στην Α1 κατηγορία Μπάσκετ ανδρών. Τη σεζόν 2006-07 κατάφερε μια εντυπωσιακή διάκριση, παρά το ό,τι αγωνιζόταν στην Α2 κατηγορία. Προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας όπου αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό. Σήμερα η ομάδα αγωνίζεται στην National league 2 κατηγορία.

Τα Valencia Basket Skills Camps αποτελούν ένα προπονητικό εργαλείο που βοηθάει τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να μάθουν τα βασικά του μπάσκετ ακολουθώντας τη μεθοδολογία της Valencia Basket. Τα Camps αυτά που έχουν έναν διασκεδαστικό, αθλητικό και εκπαιδευτικό σκοπό, απευθύνονται σε αγόρια και κορίτσια που θέλουν να διδαχθούν τα μυστικά του μπάσκετ υπό την καθοδήγηση προπονητών της Valencia Basket και την επίβλεψη του Π. Βασιλόπουλου, πρεσβευτή του προγράμματος στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ταυτόχρονα όμως στοχεύουν αρχικά στην εντόπιση νεαρών ταλαντούχων παικτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και, στη συνέχεια, στη βελτίωση και την παρουσίασή τους στην Valencia Basket. Τελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ρεθύμνης και την υποστήριξη του Aquila Hotels & Resorts.

Φέτος, θα δοθεί η ευκαιρία στους καλύτερους παίκτες και παίκτριες του Camp (Elite Group 2011-2012) να ταξιδέψουν στην Βαλένθια και να αξιολογηθούν για μία εβδομάδα στο «Training Stage» της Ακαδημίας.

Η παρουσία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου στο VBC Camp προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στο campκαι θα κάνει αρτιότερη στην αξιολόγηση των παικτών.

Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, είναι πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής -μεταξύ άλλων- του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, της Βαγιαδολίδ, του Άρη, της ΑΕΚ και νυν προπονητής, ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους καλαθοσφαιριστές με μακρά εμπειρία και γνώση του αθλήματος. Με την Εθνική Ομάδα μας αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης το 2005 στο Βελιγράδι, Δευτεραθλητής Κόσμου το 2006 στην Ιαπωνία και 5ος Ολυμπιονίκης το 2008 στο Πεκίνο.

►ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η άρτια ατομική τεχνική και τακτική εμπειρία είναι το βασικό εργαλείο μετάδοσης των αξιών του μπάσκετ. Μέσα από αυτή οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν μερικές από τις μπασκετικές αξίες που φέρνει το Valencia Basket Skills Camp. Η προπονητική μεθοδολογία της Valencia Basket, “βασισμένη στην δύναμη της προσπάθειας”, μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις έννοιες:

1. Κίνητρο: Να κάνει τους συμμετέχοντες να θέλουν να μάθουν.

2. Προπόνηση: Να εξηγήσει τις έννοιες των μπασκετικών αξιών που γνωρίζουν.

3. Πειραματισμός: Να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει.

Το προπονητικό πρόγραμμα βασίζεται στο επιτυχημένο πρόγραμμα της ισπανικής ακαδημίας, εφαρμόζεται από προπονητές της Valencia Basket σε συνεργασία με προπονητές του δικτύου των ακαδημιών μπάσκετ στην Ελλάδα, και περιλαμβάνει «προπονητικούς σταθμούς» ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των συμμετεχόντων: https://www.valenciabasketacademysee.com/el/vb-skill-camps

►ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αγόρια και Κορίτσια γεννημένα από το 2010 έως και το 2016.

►ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

Group A: 2010-2012

Group B: 2013 – 2016

02/07:

GROUP B: 17:00-18:30

GROUP A: 18:30-20:00

03/07: GROUP B: 09:00-10:30 & 17:00-18:30

GROUP A: 10:30-12:00 & 18:30-20:00

04/07:

GROUP B: 09:00-10:30 & 17:00-18:30

GROUP A: 10:30-12:00 & 18:30-20:00

05/07:

GROUP B: 09:00-10:30

GROUP A: 10:30-12:00

√ Όλες οι προπονήσεις θα διεξαχθούν με ιατρική κάλυψη παρουσία διαπιστευμένου διασώστη.

|√ Οι διοργανωτές μπορούν να αλλάξουν το πρόγραμμα ανάλογα με τις συμμετοχές των παικτών ανά ηλικιακή κατηγορία. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση στα στοιχεία επικοινωνίας της δήλωσης συμμετοχής.

√ Την τελευταία ημέρα του Camp θα δοθούν τα διπλώματα συμμετοχής και τα αναμνηστικά.

► ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κλειστό Γυμναστήριο Περιβολιών Ρεθύμνου

https://share.google/yZ02jmsfCEYBTKFJV

►ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣSKILLS CAMP:

Marcos Monllor – Προπονητής Valencia Basket Academy

Παναγιώτης Βασιλόπουλος – Πρεσβευτής Προγράμματος

Κλέαρχος Πανούσης – Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος

Γιάννης Θεολογίτης – Συντονιστής Ακ. Ρέθυμνο Cretan Kings Basketball

Αντώνης Νταλιάνης – Προπονητής Ακ. Ρέθυμνο Cretan Kings Basketball

Κώστας Τελάκης – Προπονητής Valencia Basketball Greece

► ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / άτομο: 170 €

Συμπεριλαμβάνονται:

√ 6 προπονητικές μονάδες

√ Camp Coordinator: Ισπανός προπονητής της Valencia Basket

√ Συνεργάτες προπονητές της Valencia Basket Academy Greece

√ Δίπλωμα Valencia Basket Skills Camp

√ T-shirt του Camp

Τρόπος Πληρωμής:

• Προκαταβολή με την εγγραφή: 70€ (υπεύθυνος Α. Νταλιάνης)

• Αποπληρωμή κατά την άφιξη στον χώρο του Camp.

►ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://www.valenciabasketacademysee.com/el/applicationform

Περισσότερες Πληροφορίες:

• Τηλέφωνο: 6977395694 Θεολογίτης Ι. & 6979607805 Νταλιάνης Α.

• E-mail: theologiann63@gmail.com & info@rethymnobc.gr

• Social Media: rethymnobc

• Webpage: https://www.valenciabasketacademysee.com/