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Τετάρτη, 10 Ιουνίου, 2026
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Στο Ρέθυμνο Cretan Kings ο Ματίγια Στέβοβιτς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το Ρέθυμνο Cretan Kings ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Ματίγια (Ματίας) Στέβοβιτς για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο ταλαντούχος γκαρντ, γεννημένος το 2007, έχει ύψος 1,95 μ. και παρά το νεαρό της ηλικίας του διαθέτει ήδη σημαντικές παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ο Ματίγια ξεκίνησε την μπασκετική του πορεία από τις ακαδημίες της Πεδιάδας Α.Ο.Χ. στο Αρκαλοχώρι, πριν μετακομίσει στον Προμηθέα Πάτρας, όπου συνέχισε την αγωνιστική και προσωπική του εξέλιξη. Με τη φανέλα του Προμηθέα κατέκτησε τίτλους και διακρίσεις στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, πανηγυρίζοντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων τη σεζόν 2020-21, ενώ κατέγραψε ακόμα μία δεύτερη και μία τρίτη θέση σε πανελλήνιο επίπεδο. Παράλληλα, συμμετείχε στο Rising Stars, κατακτώντας τη δεύτερη θέση τη σεζόν 2024-25. Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη National League 1 με τον Προμηθέα 2014, συμμετέχοντας σε οκτώ αναμετρήσεις, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στη National League 1, καταγράφοντας 24 συμμετοχές και αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε επίπεδο ανδρικού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας U16, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2023 στα Σκόπια, επιβεβαιώνοντας το πλούσιο ταλέντο και τις προοπτικές που τον συνοδεύουν. Ο Ματίγια έρχεται να προσθέσει ποιότητα, ενέργεια, αθλητικότητα και φιλοδοξία στο ρόστερ της ομάδας μας.
Ματίγια, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Ρεθύμνου Cretan Kings και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!»

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