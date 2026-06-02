Στο Πολύκεντρο Βουκολιών διεθνής συνάντηση

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Κόμβο διεθνούς συνεργασίας αποτελούν αυτές τις μέρες οι Βουκολιές του Δήμου Πλατανιά καθώς φιλοξενούν εκπροσώπους από δέκα πανεπιστήμια και οργανισμούς επτά Ευρωπαϊκών χωρών – εταίροι του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon, η ετήσια συνάντηση του οποίου πραγματοποιείται στο Πολύκεντρο της περιοχής.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Δήμος Πλατανιά, ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου HORIZON «SkillResilience4EU», φιλοξενεί το Ετήσιο Project Meeting του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στο Πολύκεντρο Βουκολιών και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026.

Το έργο «SkillResilience4EU» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ανθεκτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Πλατανιά και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών Δυτικής Νορβηγίας (HVL), Φυσικών Πόρων και Επιστημών Ζωής Βιέννης (BOKU), το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο BFI Βιέννης, ο οργανισμός Simplon.co, το Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης, το Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας και το London School of Economics (LSE), συμβάλλοντας από κοινού στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά την έναρξη των εργασιών, χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και τόνισε τη σημασία της συμμετοχής του Δήμου σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Όπως δήλωσε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι εκπρόσωποι από δέκα πανεπιστήμια και οργανισμούς επτά Ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται στο Δήμο Πλατανιά για τις εργασίες του έργου, αναδεικνύοντας την περιοχή ως κόμβο διεθνούς συνεργασίας.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους τους εταίρους του προγράμματος, τη συντονίστρια κα Μαρία Τσιούρη (HVL Norway), καθώς και τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητή κ. Ανδρέα Παναγώπουλο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στον επιστημονικό συνεργάτη του Δήμου Πλατανιά για το πρόγραμμα HORIZON, κ. Μάρκο Μαλανδράκη, για τη συμβολή του τόσο στην επιτυχή υποβολή και εξασφάλιση της χρηματοδότησης όσο και στην υλοποίηση και συντονισμό των δράσεων του έργου.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Βουκολιών κ. Γιώργος Καλαϊτζάκης, ο οποίος ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να συνεχίσουν το ερευνητικό και συνεργατικό τους έργο με κοινωνικό αποτύπωμα, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της Ευρώπης συνολικά, ενώ τους προσκάλεσε να γνωρίσουν τις ομορφιές και τη φιλοξενία του Δήμου Πλατανιά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Στο πλαίσιο των χαιρετισμών, σύντομη αναφορά στη σημασία του έργου, των παραδοτέων του, καθώς και στη σημασία της συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έκανε και η Γενική Γραμματέας του Δήμου, κα Λία Νικολάου, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τέτοιων δράσεων στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της εξωστρέφειας του Δήμου.

Οι εργασίες του Ετήσιου Project Meeting εξελίσσονται από την Τρίτη 2 έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, σε επιλεγμένες θεματικές τοποθεσίες του Δήμου Πλατανιά, αναδεικνύοντας τον πολυκεντρικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται στο Πολύκεντρο Βουκολιών, όπου φιλοξενούνται οι κεντρικές εργασίες, ενώ ενδιάμεσα μεταφέρεται στον Βοτανικό Κήπο Κρήτης, όπου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων (stakeholders), της εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνικών εταίρων, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και της διασύνδεσης του έργου με την τοπική κοινωνία.

Η φιλοξενία του ετήσιου Project Meeting στον Δήμο Πλατανιά αποτελεί σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της περιοχής ως σημείου αναφοράς για την ευρωπαϊκή συνεργασία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη».