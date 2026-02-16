menu
Στο Περιστέρι η «αυλαία» της 21ης αγωνιστικής

Στο Περιστέρι ολοκληρώνεται απόψε (18:00) η 21η αγωνιστική της Super League.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Ατρόμητος στοχεύει σε ακόμη μία νίκη που θα του αυξήσει τις πιθανότητες εισόδου στην οκτάδα. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ έρχεται από το «διπλό» επί της Κηφισιάς και το έργο της απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό είναι, θεωρητικά, εύκολο. Εκτός εάν τα «λιοντάρια» του Ζεράρ Σαραγόσα θυμηθούν το προσωνύμιό τους, κάτι που δεν κάνουν εδώ και τρεις αγωνιστικές (0-0-3 με 1-9 τέρματα).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογία της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0
Βόλος – Άρης 1-1
Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-1
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 16/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. ΑΕΚ 21 15-4-2 9-1-1 7-3-1 37-13 49
2. Ολυμπιακός 21 14-5-3 8-1-1 6-4-2 38-10 47
3. ΠΑΟΚ 20 14-4-2 9-2-0 5-2-2 41-13 46
4. Λεβαδειακός 21 11-6-4 7-2-2 4-4-2 49-25 39
5. Παναθηναϊκός 20 9-6-5 6-3-1 3-3-4 29-22 33
6. Άρης 21 6-9-6 2-7-1 4-2-5 18-21 27
7. Βόλος 21 8-2-11 4-2-4 4-0-7 20-30 26
8. ΟΦΗ 20 8-1-11 5-0-5 3-1-6 27-35 25
9. Παναιτωλικός 21 6-3-12 3-0-8 3-3-4 22-34 21
10. Ατρόμητος 20 5-5-10 1-3-6 4-2-4 19-24 20
11. Κηφισιά 20 4-8-8 3-4-3 2-4-4 26-32 20
12. ΑΕΛ 21 4-8-9 2-4-5 2-4-4 20-33 20
13. Αστέρας Τρίπολης 21 3-7-11 2-5-3 1-2-8 19-33 16
14. Πανσερραϊκός 20 2-2-16 2-1-7 0-1-9 10-50 8

