Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
Ελλάδα

Στο Πανεπιστήμιo Δυτικής Μακεδονίας θα εγκατασταθεί ο πρώτος AI- βελτιστοποιημένος υπερυπολογιστής

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στο υπό κατασκευή Green Data Center του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη θα εγκατασταθεί ο πρώτος AI-βελτιστοποιημένος υπερυπολογιστής, προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, τοποθετώντας τη Δυτική Μακεδονία στον ευρωπαϊκό χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης και της υπερυπολογιστικής.

Ο νέος υπερυπολογιστής, μοναδικός στην Ελλάδα με εξειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, εντάσσεται στην Κοινή Ευρωπαϊκή Επιχείρηση EuroHPC (Joint Undertaking), πρωτοβουλία για την ανάπτυξη υπερυπολογιστών σε όλη την Ευρώπη. Την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε πλήρη συνέργεια με τις εθνικές υποδομές «Δαίδαλος» και του εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos», που αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του εθνικού οικοσυστήματος Υπερυπολογιστών και ΤΝ, ενώ χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους με τη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο νέος Υπερυπολογιστής θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού οικοσυστήματος που θα συνδέει Υπερυπολογιστές, Κέντρα Δεδομένων και AI Factories, ενισχύοντας την καινοτομία και δίνοντας ισχυρή ώθηση στην τοπική οικονομία.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε ανακοίνωση του δηλώνει ότι με την παραπάνω δράση ενισχύει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη. Φοιτητές και φοιτήτριες, ερευνητές και ερευνήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τεχνολογίες υψηλού επιπέδου και να αναπτύσσουν εφαρμογές αιχμής σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι επιχειρήσεις της περιοχής θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δυνατότητες που μέχρι σήμερα συναντούσε κανείς μόνο σε μεγάλα διεθνή κέντρα.

