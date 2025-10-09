Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πήλινου στόχου Κατζουράκη, Χαλκιαδάκης και Μαρκαντωνάκη

Από αύριο, Παρασκευή (10/10) και έως το Σάββατο (18/10), οι Έλληνες σκοπευτές και οι Ελληνίδες σκοπεύτριες θα διεκδικήσουν μία θέση στο βάθρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ISSF Πήλινου Στόχου που διεξάγεται στη Μαλακάσα.

Το πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή (10/10) με τα προκριματικά του σκιτ, αγώνισμα που θα διαρκέσει έως την ερχόμενη Κυριακή (12/10). Την Ελλάδα εκπροσωπούν στο σκιτ οι Μπάμπης Χαλκιαδάκης, Παναγιώτης Γεροχρήστου, Νίκος Μαυρομμάτης, Εμμανουέλα Κατζουράκη και Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη. Τόσο τα προκριματικά όσο και οι τελικοί στο σκιτ θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα ανά κατηγορία.

Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν τα αγωνίσματα του τραπ. Στους άνδρες θα αγωνιστούν οι Γιάννης Χατζητσακίρογλου, Ξενοφών Χριστοδουλάκης και Χρήστος Δετσαρίδης, ενώ στις γυναίκες η Αγγελική Κουναδίνη.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με το μεικτό ομαδικό του τραπ και το ελληνικό δίδυμο θα αποτελείται από τον Χατζητσακίρογλου και την Κουναδίνη.

Το πρόγραμμα των Ελλήνων και των Ελληνίδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ISSF Πήλινου Στόχου στη Μαλακάσα:

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου

Σκιτ γυναικών – 50 στόχοι – Εμμανουέλα Κατζουράκη, Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη

Σκιτ ανδρών – 50 στόχοι – Μπάμπης Χαλκιαδάκης, Παναγιώτης Γεροχρήστος, Νίκος Μαυρομμάτης

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου

Σκιτ γυναικών – 50 στόχοι – Εμμανουέλα Κατζουράκη, Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη

Σκιτ ανδρών – 50 στόχοι – Μπάμπης Χαλκιαδάκης, Παναγιώτης Γεροχρήστος, Νίκος Μαυρομμάτης

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου

Σκιτ γυναικών – 25 στόχοι – Εμμανουέλα Κατζουράκη, Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη

Σκιτ ανδρών – 25 στόχοι – Μπάμπης Χαλκιαδάκης, Παναγιώτης Γεροχρήστος, Νίκος Μαυρομμάτης

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου

Τραπ γυναικών – 50 στόχοι – Αγγελική Κουναδίνη

Τραπ ανδρών – 50 στόχοι – Γιάννης Χατζητσακίρογλου, Ξενοφών Χριστοδουλάκης, Χρήστος Δετσαρίδης

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου

Τραπ γυναικών – 50 στόχοι – Αγγελική Κουναδίνη

Τραπ ανδρών – 50 στόχοι – Γιάννης Χατζητσακίρογλου, Ξενοφών Χριστοδουλάκης, Χρήστος Δετσαρίδης

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου

Τραπ γυναικών – 25 στόχοι – Αγγελική Κουναδίνη

Τραπ ανδρών – 25 στόχοι – Γιάννης Χατζητσακίρογλου, Ξενοφών Χριστοδουλάκης, Χρήστος Δετσαρίδης

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου

Μεικτό τραπ – 75 στόχοι – Αγγελική Κουναδίνη, Γιάννης Χατζητσακίρογλου