Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Στο Παγκόσμιο Φόρουμ Οικοτουρισμού 2025 η Περιφέρεια Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στις συνεδρίες του Παγκόσμιου Φόρουμ Οικοτουρισμού 2025 (Global Ecotourism Forum 2025) που διοργανώθηκε από τη Generalitat de Catalunya 22 – 24 Οκτωβρίου στο Mon San Benet, Sant Fruitos de Bages στην Καταλονία, Ισπανία συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου NaTour4CChange.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «φορείς και ειδικοί από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού με επίκεντρο την αλληλεπίδραση του τουρισμού με τη φύση και την κλιματική αλλαγή αλλά και βιώσιμες πρακτικές και συνεργασίες για ένα ανθεκτικό μοντέλο τουρισμού.
Παράλληλα με το κύριο πρόγραμμα του Φόρουμ, οι εταίροι του έργου NaTour4CChange πραγματοποίησαν τεχνική συνάντηση εργασίας, όπου αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την έως τώρα πορεία του έργου καθώς και τα επόμενα βήματα υλοποίησης του.
Oι εταίροι του έργου συμμετείχαν στο 2ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο Ανταλλαγής Εμπειριών, αφιερωμένο στη διακυβέρνηση του τουρισμού και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω λύσεων βασισμένων στη φύση. Εκπρόσωποι από την Ανδαλουσία, την Κροατία, τη Σαρδηνία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κρήτη παρουσίασαν τα Σχέδια Κλιματικής Δράσης των Περιφερειών τους, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, και συζήτησαν κοινές προκλήσεις και καλές πρακτικές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τουριστικού τομέα.
Επίσης, υπό την διοργάνωση του Φόρουμ, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές εκδρομές σε Φυσικά πάρκα της περιοχής δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν την φυσική κληρονομιά και βιοποικιλότητα της Καταλονίας μέσα από πρακτικές δραστηριότητες και ανταλλαγή πληροφοριών.
Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης και χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πλαίσιο Interreg Euro – MeD. Στόχος του είναι η ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού σε παράκτιες τουριστικές περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας με στόχο την εκτίμηση και την επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής και σχετίζονται με τον τουρισμό με μια προσέγγιση που βασίζεται στο οικοσύστημα, σε λύσεις δηλαδή που βασίζονται στη φύση.
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Δέσποινα Ρούσσου, στέλεχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Λασιθίου και η Κυριακή Θεοδώρου, συνεργάτης του έργου».

