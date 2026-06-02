Στο οικόπεδο της πρώην ΑΒΕΑ η λαϊκή αγορά της Πέμπτης

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115/2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, η λαϊκή αγορά της Πέμπτης θα πραγματοποιείται πλέον εντός του οικοπέδου της πρώην ΑΒΕΑ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο Δήμος Χανίων καλεί τους οδηγούς να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στον χώρο από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις 15.30 της Πέμπτης, οπότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού του χώρου.

Η διάθεση του συγκεκριμένου χώρου αποτελεί μία ακόμη σημαντική παρέμβαση του Δήμου Χανίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση παραγωγών, επαγγελματιών πωλητών και καταναλωτών, καθώς πρόκειται για τον τρίτο μόνιμο ανοιχτό χώρο, που αποδίδεται για τη λειτουργία λαϊκών αγορών στην πόλη.

Ήδη, η λαϊκή αγορά της Δευτέρας πραγματοποιείται στον χώρο του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου, ενώ κάθε Τετάρτη η λαϊκή αγορά φιλοξενείται στον χώρο της ΒΙΟΧΥΜ, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των αγορών, την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των δημοτών και την αποσυμφόρηση του αστικού ιστού.

Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί τους πολίτες για τη συνεργασία και την κατανόησή τους και τους καλεί να τηρούν τις σχετικές οδηγίες, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς και η ασφαλής χρήση του χώρου από όλους»