Στο Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ για να «γράψει Ιστορία»…

Ακαταμάχητος -για πολλούς- ταξιδιωτικός προορισμός και όχι άδικα. Το ‘μάτι’… «χορταίνει» να θαυμάζει στους δρόμους του το «πάντρεμα» του παραδοσιακού με το σύγχρονο, της τέχνης με τη φύση, της ιστορίας με τη γαστρονομία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το Μπιλμπάο, η μεγαλύτερη πόλη της χώρας των Βάσκων, των 347.000 περίπου κατοίκων (1 εκ. υπολογίζονται στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του), προσδοκάται από απόψε να καταγραφεί στο θυμικό των Ελλήνων και για έναν ακόμη, πιο απλό, λόγο: Τον τόπο στον οποίο έγραψε αθλητική ιστορία ο ΠΑΟΚ.

Το δοκίμασε ο «Δικέφαλος» και πέρυσι, στα μέσα Απριλίου τότε, αλλά το… γλυκό δεν ‘έδεσε’ όπως το ήθελε. Έφυγε με σκυμμένο κεφάλι από την ‘Μπιλμπάο Αρίνα’, στον πρώτο τελικό για το FIBA Europe Cup, απέναντι στην Μπιλμπάο και όσο και αν το πάλεψε, μερικές μέρες αργότερα, στη Θεσσαλονίκη, στη δεύτερη μεταξύ τους ‘σύγκρουση’, έμεινε με την ‘πίκρα’ της διεκδίκησης, όχι της κατάκτησης του τροπαίου της διοργάνωσης.

Το… γραμμένο ήταν οι ομάδες να βρεθούν στο ίδιο σημείο, για το ίδιο τουρνουά, στην αυλαία της φετινής ευρωπαϊκής διαδρομής τους.

Στην προκειμένη, το δεδομένο, συγκριτικά με την περασμένη σεζόν, είναι καλύτερο. Έχουν οι «ασπρόμαυροι» το υπέρ τους 79-73 από την πρώτη μάχη στο PAOK Sports Arena και θα σταθούν απέναντι στην αντίπαλό τους με μεγαλύτερο… ανάστημα.

Αναγνωρίζεται, βέβαια, η δυσκολία της αποστολής διότι «Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με ποιότητα στη ρακέτα και την περιφέρεια και εξαιρετική τεχνική καθοδήγηση, αλλά οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες», όπως επαναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος τις τελευταίες ώρες, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στον ΠΑΟΚ για τον δεύτερο τελικό του FEC.

«Η ομάδα μας είναι φτιαγμένη από στιγμές που δεν καταγράφονται από τη στατιστική, από στιγμές που ‘ξεκλειδώνουν’ το μυαλό όταν κανείς δεν κοιτάει και ίσως, τελικά, αυτή να είναι η ομάδα η οποία είναι φτιαγμένη από το υλικό που φτιάχνονται τα όνειρα…», προσθέτει ο τεχνικός του «Δικέφαλου», ο οποίος, μαζί με τους παίκτες του, τους ιθύνοντες της ΚΑΕ, τους υποστηρικτές του συλλόγου, θέλουν απόψε, στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), το όνειρο να βγει από το μυαλό, να γίνει πραγματικότητα και να δώσει στον ΠΑΟΚ, μετά τη Γενεύη το 1991 (Κύπελλο Σαπόρτα) και την Τεργέστη το 1994 (Κύπελλο Κόρατς), το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιό του.

Θα τα καταφέρουν στο παρκέ ο Μπριν Ταϊρί, ο Κλίβελαντ Μέλβιν, ο Μπεν Μουρ και η ‘ασπρόμαυρη’ παρέα τους ή θα… γελάσει ο Τζάστιν Γιαβόρσκι με τη δική του… ‘συμμορία’; Λίγες ώρες υπομονής απομένουν για να αρχίσει η ‘δράση’ στον αγωνιστικό χώρο της «Μπιλμπάο Αρίνα», την οποία θέλουν να κάνουν να θυμίζει κάτι από το «καυτό» PAOK Sports Arena, της Θεσσαλονίκης, περισσότεροι από 500 οπαδοί του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν στις κερκίδες της για να παρακολουθήσουν διά ζώσης το ματς.

Το πρόγραμμα του 2ου τελικού του FIBA Europe Cup

FIBA EUROPE CUP

2oς ΤΕΛΙΚΟΣ (29/4/2026)

Τετάρτη, 29 Απριλίου

Μπιλμπάο (Ισπανία)-ΠΑΟΚ 21:00 , ΕΡΤ 2 Σπορ

Η «ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ» ΤΟΥ FIBA EUROPE CUP

2016 Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης (Γερμανία)

2017 Ναντέρ (Γαλλία)

2018 Βενέτσια (Ιταλία)

2019 Σάσαρι (Ιταλία)

2020 – *

2021 Ιρόνι Νες Ζιόνα (Ισραήλ)

2022 Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία)

2023 Ανβίλ Βλότσλαβεκ (Πολωνία)

2024 Νάινερς Τσέμνιτς (Γερμανία)

2025 Μπιλμπάο (Ισπανία)

* Η διοργάνωση διεκόπη οριστικά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.