Πολιτισμός

Στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη: Ο Καζαντζάκης «συνταγογραφείται»

Η λογοτεχνία και οι εικαστικές τέχνες ενώνονται στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη για την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτοπεποίθησης ατόµων µε ψυχικές νόσους, τη µείωση του άγχους, και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αναδεικνύοντας την ευεργετική δύναµη της τέχνης ως µέσου έκφρασης και σύνδεσης.

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, µε την παρότρυνση της αντιπεριφερειάρχη Πολιτισµού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργίας Μηλάκη, συµµετέχει στο ερευνητικό πρόγραµµα του Υπουργείου Πολιτισµού «Πιλοτικές ∆ράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης» στην Β’ Πιλοτική Φάση, υλοποιώντας έναν κύκλο βιωµατικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων διάρκειας δύο τριµήνων, µε τίτλο «Έχεις τα χρώµατα, έχεις τα πινέλα: ∆ράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη».
Η Πολιτιστική Συνταγογράφηση είναι ένα καινοτόµο πρόγραµµα του Υπουργείου Πολιτισµού, που υλοποιείται µε τη χρηµατοδότηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στο πλαίσιο του Next Generation EU. Το πλαίσιο εφαρµογής του σχεδιάζεται από την ερευνητική οµάδα του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστηµών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ) και υλοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηµατογράφου του Υπουργείου Πολιτισµού.
Για τη διενέργεια της δράσης το Μουσείο συνεργάζεται µε την Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική της 7ης Υ.Π.Ε. µε έδρα το Πα.Γ.Ν.Η. και τον Μετανοσοκοµειακό Ξενώνα της Κλινικής µε διευθύντρια τη Μαρία Μπάστα, καθ. Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, απευθυνόµενο σε ενήλικες ασθενείς µε χρόνιες ψυχικές διαταραχές.
Τα εργαστήρια που πραγµατοποιούνται στους χώρους του Μουσείου ήδη από τις 10 Σεπτεµβρίου 2025 θα ολοκληρωθούν στις 20 Φεβρουαρίου 2026 µε συµµετέχοντες 18 ενήλικες ασθενείς µε χρόνια υποτροπιάζουσα κατάθλιψη, ασθενείς µε διπολική διαταραχή, ασθενείς µε µη-συναισθηµατική ψύχωση/σχιζοφρένεια, σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή. Σε κάθε συνάντηση οι συµµετέχοντες πραγµατεύονται µία διαφορετική θεµατική που σχετίζεται µε τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Η δηµιουργική διαδικασία, µέσα από τη ζωγραφική και άλλες εικαστικές πρακτικές, γίνεται ένα ταξίδι προσωπικής έκφρασης και ενδυνάµωσης µε έµπνευση από τη σκέψη και τη φιλοσοφία του συγγραφέα.
Με την ολοκλήρωση της δράσης θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη η οµαδική εικαστική έκθεση µε τα έργα που δηµιούργησαν οι συµµετέχοντες κατά την διάρκεια των εργαστηρίων.
Η οµάδα υλοποίησης αποτελείται από ειδικούς µε γνώση στον χώρο της τέχνης και της ψυχικής υγείας:
– Υπεύθυνη Επαγγελµατίας Ψυχικής Υγείας: Ελένη Αϊβαλιώτη – Ψυχολόγος MSc, PhD
– Υπεύθυνη παραγωγής καλλιτεχνικής δράσης: Μαρία Βολανάκη – εικαστικός, art therapist MSc
– Υπεύθυνη παρακολούθησης και υλοποίησης δράσης: Χαρά Βαβαδάκη – Μουσειολόγος – Μουσειοπαιδαγωγός, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών ∆ράσεων Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

