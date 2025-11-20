menu
Στο Μονπελιέ οι εργασίες της 5ης Διακρατικής Συνάντησης της ευρωπαϊκής πράξης “GARDEN”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στην 5η συνάντηση των εταίρων και της επιτροπής παρακολούθησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου “Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area” (Ακρωνύμιο “GARDEN”) που πραγματοποιήθηκε στο Μονπελιέ της Γαλλίας συμμετείχαν στελέχη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., ο οποίος είναι ο υπεύθυνος υλοποίησης της πιλοτικής δράσης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στο έργο “GARDEN” συμμετέχουν εταίροι από Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο και Ελλάδα (Ηράκλειο). Το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και τροφικών υπολειμμάτων, καθώς και στη συνδιαμόρφωση και την προώθηση νέων μοντέλων και στρατηγικών πράσινων μεταφορών στον τομέα του εφοδιασμού αγρο-διατροφικών προϊόντων στη Μεσόγειο.
Στην Ελλάδα, ως πεδίο παρέμβασης έχει επιλεγεί η Κεντρική Δημοτική Αγορά Ηρακλείου, η οποία αποτελεί τον βασικό κόμβο διανομής αγρο-διατροφικών προϊόντων στο Νομό Ηρακλείου. Η πιλοτική δράση στοχεύει στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης αστικής διανομής προϊόντων από τους επαγγελματίες της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην ενίσχυση του συνεργατικού μοντέλου μεταφορών στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου. Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η ενσωμάτωση ηλεκτροκίνησης στην διαδικασία, με την προμήθεια ενός ηλεκτρικού οχήματος και ενός σταθμού επαναφόρτισης του οχήματος.
Στη συνάντηση στο Μονπελιέ ο «Α.Ο.ΤΑ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» εκπροσωπήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Μαριάννα Δημητρίου και τον ειδικό συνεργάτη της εταιρείας Γεώργιο Σαρρή οι οποίοι παρουσίασαν την πρόοδο της πιλοτικής δράσης που υλοποιείται στο Ηράκλειο με επίκεντρο την Κεντρική Αγορά Ηρακλείου (Λαχαναγορά). Όπως ανέφεραν πολύ σύντομα παραδίδεται το ηλεκτρικό όχημα και ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης. Ενημέρωσαν επίσης για τα αποτελέσματα της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στις μεταφορές προϊόντων και τις ανάγκες και προσδοκίες των εμπόρων και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στη διαδικασία διανομής προϊόντων.
Στη διάρκεια της 5ης συνάντησης των εταίρων, που διοργάνωσε o Ερευνητικός Οργανισμός FAB’LIM – “The Mediterranenan Food Territories Lab”, με βάση την Marché Gare de Montpellier (Κεντρική Αγορά Χονδρικής πώλησης τροφίμων και κόμβος Logistics που προορίζεται κυρίως για επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων και κηπευτικών), οι εταίροι είδαν από κοντά το όχημα που έχει επιλεγεί για την πιλοτική φάση του έργου στο Μονπελιέ, ξεναγήθηκαν στους χώρους της Κεντρικής Αγοράς και γνώρισαν τοπικούς παραγωγούς με τη συνοδεία της αρμόδιας Αντιδημάρχου του Μονπελιέ και του Γενικού Διευθυντή της Κεντρικής Αγοράς, επισκέφθηκαν οργανισμούς και δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως το Jardins de Cocagne Mirabeau, τις οργανώσεις Esperluette, Vrac & Cocinas και La Cantina, καθώς και το οικολογικό παντοπωλείο Biocoop Clémenceau. Πραγματοποιήθηκε επίσης διαδραστικό forum-theater για τις προκλήσεις των food solidarity associations, οργανωμένο από το CôtéAct.
Το διήμερο ολοκληρώθηκε με τεχνικές συνεδριάσεις, εργαστήρια και την επίσημη συνεδρίαση του Steering Committee. Η επόμενη 6η συνάντηση του έργου “GARDEN” θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026 στην Ιταλία.
Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία για το εταιρικό σχήμα και τις δραστηριότητες της Πράξης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://garden.interreg-euro-med.eu/».

