Στο ΚΥ Ιεράπετρας μεταφέρθηκε ασθενής σε σκάφος

Στο Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας μεταφέρθηκε Τυνήσιος επιβάτης ιστιοφόρου σκάφους, ο οποίος έχρηζε άμεσης ιατρικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ότι ένας 33χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Τυνησίας) ενός ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους σημαίας Ιταλίας, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή Κουφονησίου νότια της Ιεράπετρας, έχρηζε άμεσης ιατρικής περίθαλψης. Για την περιοχή απέπλευσε ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΑΘ), το οποίο παρέλαβε τον ασθενή. Στη συνέχεια, ο 33χρονος μετεπιβιβάστηκε σε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και μεταφέρθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο Ιεράπετρας, απ’ όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας».