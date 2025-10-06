menu
Στο κόκκινο οι γαλλικές τράπεζες μετά την παραίτηση του Λεκορνί

Η ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί προκάλεσε τη πτώση των μετοχών των εκτεθειμένων στο γαλλικό χρέος γαλλικών τραπεζών στο χρηματιστήριο.

Οι μετοχές των μεγάλων γαλλικών τραπεζών υποχώρησαν αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης κατά το άνοιγμα: BNP Paribas (-4,35%), Société Générale (-5,91%) και Crédit Agricole (-4,35%)

Στις 11.10 τοπική ώρα, ο δείκτης CAC 40 υποχωρούσε κατά 1,49%, μετά την πτώση του κατά 2% αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης.

Η πτώση των τραπεζών αποδίδεται «100% σε αυτή την πολιτική απόφαση», δήλωσε ο Alexandre Baradez, υπεύθυνος αναλύσεων στην IG France.

Οι μετοχές των τραπεζών δεν άντεξαν στην αιφνίδια αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της Γαλλίας που πέρασαν από το 3,51% χθες στο 3,61% λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση.

«Οι γαλλικές, αλλά επίσης και η ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται στο κόκκινο, διότι διακρατούν γαλλικό χρέος. Με την αύξηση των επιτοκίων των δεκαετών ομολόγων, οι επενδυτές επαναπροσδιορίζουν το ρίσκο τους», εξηγεί ο Alexandre Baradez.

«Αν το όριο του 3,60% ξεπερασθεί, το γαλλικό χρέος μπορεί να εκτεθεί σε μαζικές επιθέσεις, γεγονός που θα αυξήσει την νευρικότητα των αγορών», προειδοποιεί ο Antoine Andreani, διευθυντής έρευνας στην XTB France.

Το spread (διαφορά μεταξύ γερμανικών και γαλλικών επιτοκίων δανεισμού στις αγορές) έφθασε τις 89 μονάδες βάσης αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, έναντι 81 μονάδων βάσης χθες.

«Η παραίτηση του Λεκορνί βυθίζει την πολιτική σκηνή στην αβεβαιότητα. Οι επενδυτές φοβούνται την εκδήλωση ενός φαινομένου ντόμινο στην οικονομική και τη δημοσιονομική πολιτική», σχολιάζει ο Antoine Andreani.

