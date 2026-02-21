Στο Ηράκλειο οι διασωθέντες από το ναυάγιο – Συνέχεια ερευνών για τους αγνοούμενους

Στο Ηράκλειο έφτασαν οι μετανάστες που διασώθηκαν από το ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου: “Πατρίς”, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι.

Συγκεκριμένα η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος διεξάγεται στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν περισυλλεγεί 20 άτομα από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά, το οποίο εντόπισε τους ναυαγούς στη θάλασσα και προχώρησε άμεσα στη διάσωσή τους.

Πρόκειται για 11 Αιγύπτιους και 9 υπήκοοι Σουδάν.

Οι πληροφορίες από τις λιμενικές αρχές κάνουν λόγο για 26 αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα σκάφη καθώς και σκάφος της Frontex για να ενισχύσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.

Σημειώνεται ότι στο σημείο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, που δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης.

Και ενώ η επιχείρηση βρίσκονταν σε εξέλιξη ένα ακόμη σκάφος εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή με 60 περίπου μετανάστες οι οποίοι διασώθηκαν από το πλοίο της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι.