menu
12.2 C
Chania
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Στο Ηράκλειο οι διασωθέντες από το ναυάγιο – Συνέχεια ερευνών για τους αγνοούμενους

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο Ηράκλειο έφτασαν οι μετανάστες που διασώθηκαν από το ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου: “Πατρίς”, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι.

Συγκεκριμένα η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος διεξάγεται στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν περισυλλεγεί 20 άτομα από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά, το οποίο εντόπισε τους ναυαγούς στη θάλασσα και προχώρησε άμεσα στη διάσωσή τους.

Πρόκειται για 11 Αιγύπτιους και 9 υπήκοοι Σουδάν.

Οι πληροφορίες από τις λιμενικές αρχές κάνουν λόγο για 26 αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα σκάφη καθώς και σκάφος της Frontex για να ενισχύσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.

Σημειώνεται ότι στο σημείο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, που δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης.

Και ενώ η επιχείρηση βρίσκονταν σε εξέλιξη ένα ακόμη σκάφος εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή με 60 περίπου μετανάστες οι οποίοι διασώθηκαν από το πλοίο της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum