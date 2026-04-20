Στο Ηράκλειο ο Μητσοτάκης – Σύσκεψη για τη λειψυδρία στην Περιφέρεια

Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφτασε πριν λίγο στη Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να προεδρεύσει σε κλειστή σύσκεψη για το κρίσιμο ζήτημα της λειψυδρίας που απασχολεί έντονα την Κρήτη.

Η σύσκεψη με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, έχει στόχο την αναζήτηση άμεσων αλλά και μακροπρόθεσμων λύσεων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού.

Σε αυτήν συμμετέχουν, εκτός από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργω, Θανάσης Κοντογεώργης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, οι βουλευτές Κρήτης της ΝΔ, οι δήμαρχοι της Π.Ε Ηρακλείου, οι εκπρόσωποι του ΟΑΚ και της ΔΕΥΑΗ.

Όπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος Cretalive, στο επίκεντρο των συζητήσεων το τελευταίο διάστημα, βρίσκεται ο Αλμυρός ποταμός, ο οποίος επανέρχεται δυναμικά στο τραπέζι ως μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση της υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. Η αξιοποίησή του, σε συνδυασμό με υφιστάμενες υποδομές, εξετάζεται ως λύση που μπορεί να δώσει «ανάσα» στο πρόβλημα που επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια.

Η λειψυδρία αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα για την Κρήτη, με τις ανάγκες να αυξάνονται διαρκώς, ιδιαίτερα ενόψει της τουριστικής περιόδου, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο ξενοδοχείο Candia Maris, στην Αμμουδάρα, για τις εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Ελλάδα, προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».

Το προσυνέδριο θα διεξαχθεί σε δύο διαφορετικές θεματικές ενότητες. Το πρώτο μέρος των εργασιών που έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 17:30 θα περιλαμβάνει πάνελ στο οποίο θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη η οποία θα συνδεθεί διαδικτυακά για την παρέμβασή της καθώς βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Η συζήτηση στο υπουργικό πάνελ θα επικεντρωθεί στα ζητήματα των υποδομών, των μεταφορών, της ναυτιλίας, του τουρισμού και του πολιτισμού, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ομιλία του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στο δεύτερο μέρος του προσυνεδρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με τον δήμαρχο Χάλκης, τον πρόεδρο της κοινότητας Φόδελε, έναν tour operator και μία έφορο αρχαιοτήτων.