Στο Ηράκλειο η παράσταση “Μανικιούρ πεντικιούρ”

Στο Ηράκλειο θα παρουσιαστεί η παράσταση της Μ. Βλαχάκη “Μανικιούρ πεντικιούρ”, στις 18-19 Οκτωβρίου 2025, 21:00 στην ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΗΣ (Βιάνου 3, Πλ. Κορνάρου, Ηράκλειο).

Θεατρική παράσταση με 10+1 ιστορίες γυναικών

Μία μανικιουρίστα επισκέπτεται για τριάντα πέντε χρόνια τις πελάτισσές της κατ’ οίκον για να τις περιποιηθεί. Στις συναντήσεις τους οι γυναίκες της εξομολογούνται εκατοντάδες ιστορίες. Εκείνη ακούει, συμπάσχει, ταυτίζεται, και συχνά τις νύχτες μεταμορφώνεται, παίρνει τη θέση τους και ζει τις ιστορίες τους. Ένας σπονδυλωτός βαθιά ανθρώπινος μονόλογος, όπου η ηρωίδα γίνεται φωνή ηλικιωμένων γυναικών που επιθυμούν να ακουστούν…

10+1 ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περασμένες δεκαετίες. Σε εποχές, που ενώ σήμερα μοιάζουν σαν να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, γρήγορα διαπιστώνουμε ότι και στις μέρες μας πολλά από τα προβλήματα παραμένουν άλυτα. Όμως παρά του ότι θίγονται διαχρονικές αγωνίες κι αδιέξοδα, ο θεατής αποκομίζει αίσθημα αισιοδοξίας και βαθιάς αγάπης για τη ζωή και τον άνθρωπο!

Μέσα σ’ αυτές τις ιστορίες περιέχονται διασκευασμένα και διηγήματα της Μαρινέλλας Βλαχάκη από την πρόσφατη έκδοση «Αθόρυβα το ’στρωνε».

Συντελεστές

Κείμενο – ερμηνεία: Μαρινέλλα Βλαχάκη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Κωστής Καπελώνης

Μουσική – τραγούδι: Λεωνίδας Μαριδάκης

Δημιουργία βίντεο – σχεδιασμός αφίσας: Κωστής Καπελώνης

Στίχοι τραγουδιού: Δέσποινα Τραχαλάκη

Στο βίντεο προβάλλονται αποσπάσματα από την ταινία

μικρού μήκους του Χάφιζ Ακούρ «Χρόνια πολλά Τασία».

Στα βίντεο εμφανίζεται η Λένα Τάκη

ο Λευτέρης Μποτωνάκης και η μικρή Εύα Μαριδάκη

Τεχνική υποστήριξη: Διονύσης Μανουσάκης

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα

Τιμή εισιτηρίου 15€. Μειωμένο 10€

Κρατήσεις πρωινές ώρες: 697 428 0642