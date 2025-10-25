menu
Στο “φως” νέα στοιχεία για αρχαίο νεκροταφείο – Διασώζοντας το παρελθόν των Χανίων

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

» Παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνάντηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Νέα στοιχεία για τις ταφές παιδιών στο αρχαίο νεκροταφείο που είχε εντοπιστεί και ανασκαφεί στο Εθνικό Στάδιο των Χανίων, παρουσιάστηκαν χθες στην 8η ∆ιεθνή Επιστηµονική Συνάντηση του ∆ικτύου Μελέτης Αρχαίων Νεκροπόλεων (Necropoleis Research Network – NRN), που συνεχίζεται σήµερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.

Η συνάντηση έχει κεντρικό θεµατικό άξονα: «Η Μνήµη µέσα από τα αρχαία νεκροταφεία» και φιλοξενείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων µε την Περιφέρεια Κρήτης να συµµετέχει στη συνδιοργάνωση.

Την παρουσίαση δύο ταφών από την παλιά σωστική ανασκαφή που είχε γίνει στο γήπεδο πριν πολλά χρόνια, αφορούσε η εισήγηση της αρχαιολόγου στην Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων, Χρύσας Μπούρµπου.

Οπως είπε στα «Χανιώτικα νέα» η κα Μπούρµπου, «είχε έρθει στο φως ένα πάρα πολύ σηµαντικό νεκροταφείο από την προιστορική εποχή µέχρι και τους µεταβυζαντινούς χρόνους. Αυτές οι δύο περιπτώσεις που παρουσίασα είναι αυτό που λέµε στη βιοαρχαιολογία, η βιογραφία των συγκεκριµένων ατόµων µέσα από τη µελέτη των ανθρωπολογικών καταλοίπων, των σκελετών τους. Εχουν βρεθεί πάρα πολλά ευρήµατα, ακόµα ένα µεγάλο κοµµάτι της ανασκαφής είναι σε εξέλιξη, εγώ είδα µόνο το ανθρωπολογικό υλικό. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχε ανάµεσα σε άλλα αµφορείς και άλλα δοχεία στα οποία είχαν µεταφερθεί παιδιά, κυρίως νεογέννητα. Οι δύο περιπτώσεις που µελέτησα είναι δύο εξαιρετικά σπάνιες, όσον αφορά τη µέθοδό τους, περιπτώσεις τρυπανισµού, είναι µια χειρουργική επέµβαση, ουσιαστικά ανοίγεις µία τρύπα στο κράνιο. Ο τρόπος που έγινε ήταν πιθανόν για ιατρικοµαγικούς λόγους, πιθανόν να υπέφεραν τα συγκεκριµένα άτοµα από κάποια ασθένεια που να σχετίζεται µε κάποια νοητική ή ψυχική διαταραχή. Παρ’ όλ’ αυτά αυτό που µε ενδιέφερε να δω µέσα από τη µελέτη, δεν ήταν µόνο ότι υπέφεραν από κάτι. Η κοινωνία της εποχής εκείνης, είχε συγκεκριµένα αντανακλαστικά και αυτοί οι άνθρωποι παρόλο που µπορεί να είχαν κάτι που να τους ξεχώριζε, ουσιαστικά αποτελούσαν µέρος του κοινωνικού συνόλου και θάφτηκαν µαζί µε τους υπόλοιπους της κοινότητας».

Η κα Μπούρµπου σηµείωσε ότι «το συγκεκριµένο νεκροταφείο ήταν µία ιδιαίτερα ιδιάζουσα περίπτωση, όχι ότι δεν εντάσσεται µέσα στο ευρύτερο κοµµάτι της Κυδωνίας των αρχαίων χρόνων, απλά οι ταφές που βρήκαµε, σε πολλά σηµεία, οι ταφές των νεογέννητων παιδιών µέσα στα αγγεία, είναι ευρήµατα που για πρώτη φορά ήρθαν σε τόσο µεγάλη έκταση στο φως και η µελέτη του ανθρωπολογικού υλικού, έρχεται να συνεισφέρει κάποια στοιχεία περισσότερο όσον αφορά στη θέση των παιδιών στην αρχαία κοινωνία. Οι ταφές αυτές συνήθως βρίσκονται εκτός των συµβατικών νεκροταφείων γιατί αφορούν παιδιά που, σύµφωνα µε τα έθιµα της εποχής, δεν έχουν αναλάβει το κοινωνικό τους ρόλο µέσα στην κοινωνία. Το συγκεκριµένο νεκροταφείο ήταν εκτεταµένο από την προϊστορική περίοδο µέχρι και τον 17ο αιώνα, σε κάποια σηµεία του βρέθηκαν και οµαδικές ταφές του 17ου αιώνα. Η µελέτη τείνει µια πρώτη υπόθεση, ότι πιθανόν να είχαµε θύµατα από κάποια επιδηµία πανώλης. Γενικά ήταν µία πολύ ενδιαφέρουσα ανασκαφή. Οι συνάδελφοι που την έκαναν έχουν πολλά να πουν ως προς το ανασκαφικό κοµµάτι και είναι ένα µοναδικό εύρηµα».

Σηµειώνεται ότι το ∆ίκτυο Μελέτης Αρχαίων Νεκροπόλεων (Necropoleis Research Network – NRN), αποτελεί διεθνές δίκτυο ερευνητών από τα πεδία της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της ανθρωπολογίας και συναφών επιστηµών, µε αντικείµενο τη µελέτη, προστασία και ανάδειξη των αρχαίων νεκροπόλεων της ανατολικής Μεσογείου, από την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου έως και τους ύστερους ρωµαϊκούς χρόνους.
Στη φετινή συνάντηση επιχειρείται για πρώτη φορά µια ευρύτερη χρονολογική προσέγγιση, µε στόχο µια ολιστικότερη κατανόηση της έννοιας της µνήµης.
Οι προηγούµενες συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο Χρόνιγκεν (2016), στην Ισπάρτα (2017), στη Βηρυτό (2018), στο Βερολίνο (2019), στην Αθήνα (2022), στα Τίρανα (2023) και στην Κωνσταντινούπολη (2024).

