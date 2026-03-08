Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το ντοκιμαντέρ για τον Κωστή Νικηφοράκη – On Line προβολή

Το ντοκιμαντέρ “Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι”, που δημιουργήθηκε και με τη συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης, συμμετέχει στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στην Πλατφόρμα+ και θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 6 Μαρτίου έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, online.

Η πολυσχιδής δράση του γιατρού Κωστή Νικηφοράκη στα Χανιά από τη δεκαετία του 80, συνέβαλε στην εμφάνιση ενός ισχυρού κινήματος αλληλεγγύης για όλους όσοι δεν είχαν φωνή, για όσους ήταν αόρατοι.

Ο Κωστής έδωσε νέα ορμή και ταυτότητα στην κοινωνική αλληλεγγύη. Πίστευε ότι η αλληλεγγύη ανοίγει νέους δρόμους μέσα από τη συλλογική δράση και είναι πρόταση για την κοινωνία στο μέλλον. Άφησε ισχυρό αποτύπωμα με το έργο, τη δράση και το παράδειγμα ζωής που έδινε.

Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων