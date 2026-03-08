menu
10.6 C
Chania
Δευτέρα, 9 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το ντοκιμαντέρ για τον Κωστή Νικηφοράκη – On Line προβολή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το ντοκιμαντέρ “Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι”, που δημιουργήθηκε και με τη συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης, συμμετέχει στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στην Πλατφόρμα+ και θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 6 Μαρτίου έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, online.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

Thessaloniki Film Festival | Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι | Life Has Meaning Only When Shared

Η προβολή από την πλατφόρμα του Φεστιβάλ κοστίζει 4 Ευρώ.

Η πολυσχιδής δράση του γιατρού Κωστή Νικηφοράκη στα Χανιά από τη δεκαετία του 80, συνέβαλε στην εμφάνιση ενός ισχυρού κινήματος αλληλεγγύης για όλους όσοι δεν είχαν φωνή, για όσους ήταν αόρατοι.

Ο Κωστής έδωσε νέα ορμή και ταυτότητα στην κοινωνική αλληλεγγύη. Πίστευε ότι η αλληλεγγύη ανοίγει νέους δρόμους μέσα από τη συλλογική δράση και είναι πρόταση για την κοινωνία στο μέλλον. Άφησε ισχυρό αποτύπωμα με το έργο, τη δράση και το παράδειγμα ζωής που έδινε.

Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum