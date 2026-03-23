Στο Εθνικό Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων εκθέµατα από τα Φαλάσαρνα

Στο Εθνικό Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων παραχωρούνται, µε απόφαση της Γενικής ∆ιεύθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρορονοµιάς, 39 ευρήµατα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, µεταξύ των άλλων εγκρίνεται η παραχώρηση, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, δύο λίθινων ευρηµάτων από το λιµάνι της Φαλάσαρνας και τµήµατος µιας σιδερένιας άγκυρας από τον ρωµαϊκό λιµένα της Κισσάµου.
