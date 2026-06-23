Στο επίκεντρο το Νοσοκομείο Χανίων: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (video)

Ανοιχτή συζήτηση για το Νοσοκομείο Χανίων στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων το μεσημέρι της Τρίτης.

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Η συνεδρίαση ξεκίνησε λίγο πριν τις 4, με την εισήγηση του δημάρχου Χανίων Π. Σημανδηράκη και μια τοποθέτηση του δημάρχου Αποκορώνου Χ. Κουκιανάκη και παρουσίαση των δεδομένων της κατάστασης του ιδρύματος από τον διοικητή κ. Γ. Μπέα.

Το παρών δίνουν πέρα από τους επικεφαλής των παρατάξεων, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. Πολάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής, ο δήμαρχος Αποκορώνου Χ. Κουκιανάκης, ο αναπλ. διοικητής του Νοσοκομείου κ. Μ. Καλιονάκης, η πρόεδρος της ΕΓΕΣΥΧ κ. Πετράκη, ο πρόεδρος των εργαζομένων κ. Β. Γεωργιακάκης, ο πρόεδρος του Εργατ. Κέντρου κ. Γ. Μανωλικάκης, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κ. Β. Ορφανουδάκη κα.