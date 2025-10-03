Στο επίκεντρο συνάντησης Ζερβού – Λιβάνιου αναπτυξιακά έργα στα Σφακιά

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο είχε σήμερα όπως ανακοινώθηκε ο δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καγιαδάκης και ο Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Σταύρος Καπριδάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν σημαντικά αναπτυξιακά έργα του Δήμου Σφακίων, με ιδιαίτερη έμφαση στις χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα όπως η πρόταση του Υπουργείου που συμπεριλαμβάνει τον Δήμο σε ειδική πρόσκληση για τη λειψυδρία, η συμπληρωματική χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου υδροδότησης Ασφένδου – Καλλικράτη, έργα οδοποιίας σε διάφορα σημεία του Δήμου, καθώς και η ολοκλήρωση του διαδημοτικού έργου των Δήμων Σφακίων και Αγίου Βασιλείου για τον παραλιακό δρόμο που συνδέει την Αγία Μαρίνα με το Ροδάκινο.

Ο Υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε τη στήριξή του, δηλώνοντας πρόθεση να παρέμβει και σε συναρμόδια Υπουργεία για την προώθηση των αιτημάτων του Δήμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στις περιοχές της Χώρας Σφακίων και της Αγίας Ρουμέλης.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος είχε συνάντηση και με τον Διευθυντή Γραφείου του Υπιυργου Εσωτερικών Κωνσταντίνο Τσαντίδης.

Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν μια ακόμη σημαντική προσπάθεια για την προώθηση έργων υποδομής και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης στον Δήμο Σφακίων.