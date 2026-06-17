Στο επίκεντρο συνάντησης οι εργασίες στο κολυμβητήριο Νέας Χώρας

Με πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) κ. Άρη Παπαδογιάννη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, συνάντηση ενημέρωσης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου ανακατασκευής του Κολυμβητηρίου της Νέας Χώρας Χανίων.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΚ «κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα στελέχη και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Κ. Α.Ε. παρουσίασαν αναλυτικά την εξέλιξη των εργασιών, παρέχοντας επικαιροποιημένα στοιχεία για την πρόοδο του έργου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για ένα σύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό έργο, το οποίο εξελίσσεται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με στόχο την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Μανόλης Πενθερουδάκης, ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Άρης Μελιόπουλος, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Χανίων κ. Θεόδωρος Νικολαϊδης, ο Γενικός Γραμματέας και Έφορος Εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Χ. κ. Γιώργος Μαραγκάκης, η Αντιπρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων κ. Νίκη Μπαϊλάκη, ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ΤΟΞΟ Α.Ε. κ. Χαράλαμπος Παντελάκης, καθώς και εκπρόσωποι των αθλημάτων του υγρού στίβου και των συλλόγων γονέων, μεταξύ των οποίων ο κ. Κώστας Κοκονάς από τον Σύλλογο Κολύμβησης, η κ. Ιφιγένεια Ελληνάκη από τον Σύλλογο Γονέων Υδατοσφαίρισης και η κ. Άννα Σωληνάρα από τον Σύλλογο Καλλιτεχνικής Κολύμβησης.

Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκαν ερωτήματα και παρατηρήσεις από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για την πορεία του έργου και να λάβουν απαντήσεις στα ζητήματα που έθεσαν. Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε το γεγονός ότι η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα παραγωγικό κλίμα, συμβάλλοντας στην αποσαφήνιση των ανοικτών θεμάτων και στην τοποθέτησή τους στις πραγματικές τους διαστάσεις.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. επαναβεβαίωσε τη βούλησή του να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, παρέχοντας συνεχή και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την εξέλιξη ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την αθλητική κοινότητα και την κοινωνία των Χανίων.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Άρης Παπαδογιάννης ανέφερε:

«Η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι η έγκυρη ενημέρωση και ο ουσιαστικός διάλογος αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση προβληματισμών και την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης γύρω από ένα τόσο σημαντικό έργο. Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Κ. παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξη των εργασιών και συνεργάζονται στενά με τον ανάδοχο, ώστε το έργο να προχωρά με συνέπεια και σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Παντελάκη, τους εκπροσώπους των φορέων του υγρού στίβου στα Χανιά και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την άριστη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει. Κοινός μας στόχος είναι η ολοκλήρωση ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού κολυμβητηρίου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αθλητών, των συλλόγων και της τοπικής κοινωνίας.»

«Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες του Ο.Α.Κ. για την αναλυτική ενημέρωση που μας παρείχαν. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία και διάθεση συνεργασίας από όλες τις πλευρές, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη ενός έργου που αφορά άμεσα τους αθλητές, τους συλλόγους και συνολικά την αθλητική οικογένεια των Χανίων», ανέφερε ο πρόεδρος του Ν.Ο.Χ. κ. Νικολαϊδης.

«Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επιβεβαίωσε τη βούληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων να συνεργαστούν για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Η ενημέρωση ήταν ουσιαστική και συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση των επιμέρους ζητημάτων που συνοδεύουν ένα τόσο σημαντικό έργο υποδομής», υπογράμμισε από τη δική της πλευρά η Αντιπρόεδρος του Ε.Α.Κ. Χανίων, κ. Νίκη Μπαϊλάκη.

«Η σημερινή συζήτηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς μας δόθηκε η δυνατότητα να ενημερωθούμε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και να θέσουμε τους προβληματισμούς μας. Κρατάμε ως θετικό στοιχείο το πνεύμα συνεργασίας και την κοινή διάθεση να υπάρξει συνεχής ενημέρωση προς όλους τους ανθρώπους που συνδέονται με το Κολυμβητήριο της Νέας Χώρας», δήλωσε τέλος ο κ. Κοκονάς»