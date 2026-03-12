menu
Στο επίκεντρο συνάντησης η ολοκλήρωση της μελέτης του δρόμου ΒΟΑΚ – αεροδρόμιο Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Υποδομών Νίκο Ταχιάο είχε, όπως ανακοινώθηκε, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος και ο Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Νεκτάριος Κουμάκης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «ο κ. Καλογερής έθεσε το ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης ολοκλήρωσης της μελέτης του έργου σύνδεσης του ΒΟΑΚ με το Διεθνές Αεροδρόμιο Χανίων και ενημερώθηκε από τον Υφυπουργό για συγκεκριμένες ενέργειες που θα λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο έργο.
Ο Υφυπουργός ενημέρωσε επίσης τον Αντιπεριφερειάρχη για την πρόοδο της μελέτης της Παράκαμψης Κισάμου, καθώς και για τον προγραμματισμό των έργων οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οπωσδήποτε πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.
Επίσης, ο κ. Καλογερής συναντήθηκε με τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Χαράλαμπο Μυγδάλη, όπου στο πλαίσιο σχετικής σύσκεψης συζητήθηκαν θέματα μεγάλων υδραυλικών έργων στην Π.Ε. Χανίων, όπως η εξέλιξη των μελετών για το έργο του δίδυμου Φράγματος του Ποταμού Ταυρωνίτη, καθώς και η πορεία ολοκλήρωσης της Λιμνοδεξαμενής του Έλους»

