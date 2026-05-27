Στο επίκεντρο συνάντησης η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης της Κισσάμου

Συνάντηση με θέμα την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης της Κισσάμου είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής με τον Δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη την Τρίτη 26 Μαΐου στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Χανίων «στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα κατοίκων και επιχειρηματιών της παραλιακής ζώνης της Κισσάμου, μετείχαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Χαιρετάκης, η πρώην δήμαρχος Κισσάμου Φρόσω Σκουλάκη, ο επιχειρηματίας Αντώνης Αναστασάκης και ο ειδικός σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νεκτάριος Κουμάκης.

Στη συζήτηση παρουσιάστηκε το αίτημα για την αναγκαιότητα ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της πόλης στη βάση και της σχετικής ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Κισσάμου.

Ο κ. Μυλωνάκης, ευχαρίστησε τον κ. Καλογερή για την ξεκάθαρη πρόθεσή του να υποστηριχθεί τεχνικά ο δήμος Κισσάμου, υπενθυμίζοντας το ήδη συμβασιοποιημένο έργο της ανάπλασης της οδού Σκαλίδη, το οποίο θα εκτελεστεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Χανίων. Επίσης σημείωσε τη σημασία μιας ολοκληρωμένης ανάπλασης της πόλης, η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα το παραλιακό μέτωπο, τη σύνδεσή του με το ιστορικό κέντρο της Κισσάμου και την οδό Αγαμέμνονος.

Ο κ. Καλογερής συμφώνησε με τον δήμαρχο και τους κατοίκους αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εκπόνησης αυτής της μελέτης ανάπλασης, στη βάση των κατευθύνσεων του σχετικού ερευνητικού έργου που εκπονήθηκε τα τελευταία χρόνια από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μετά από προγραμματική συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με τον Δήμο Κισσάμου, για ενιαία αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος, δεδομένου ότι ούτως ή άλλως, τα προτεινόμενα έργα συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους.

Παράλληλα, εξήγησε τις δυσκολίες λόγω κυρίως της πίεσης που ήδη δέχεται η τεχνική υπηρεσία της Π.Ε. Χανίων και ζήτησε από όλους την κατανόησή τους, δεδομένου ότι για να προχωρήσει η εν λόγω μελέτη θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου δρομολογηθούν τα έργα που είναι σε εξέλιξη, πολλά εκ των οποίων αφορούν στον Δήμο Κισσάμου»