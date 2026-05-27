menu
25.4 C
Chania
Τετάρτη, 27 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Στο επίκεντρο συνάντησης η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης της Κισσάμου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνάντηση με θέμα την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης της Κισσάμου είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής με τον Δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη την Τρίτη 26 Μαΐου στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Χανίων «στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα κατοίκων και επιχειρηματιών της παραλιακής ζώνης της Κισσάμου, μετείχαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Χαιρετάκης, η πρώην δήμαρχος Κισσάμου Φρόσω Σκουλάκη, ο επιχειρηματίας Αντώνης Αναστασάκης και ο ειδικός σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νεκτάριος Κουμάκης.
Στη συζήτηση παρουσιάστηκε το αίτημα για την αναγκαιότητα ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της πόλης στη βάση και της σχετικής ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Κισσάμου.
Ο κ. Μυλωνάκης, ευχαρίστησε τον κ. Καλογερή για την ξεκάθαρη πρόθεσή του να υποστηριχθεί τεχνικά ο δήμος Κισσάμου, υπενθυμίζοντας το ήδη συμβασιοποιημένο έργο της ανάπλασης της οδού Σκαλίδη, το οποίο θα εκτελεστεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Χανίων. Επίσης σημείωσε τη σημασία μιας ολοκληρωμένης ανάπλασης της πόλης, η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα το παραλιακό μέτωπο, τη σύνδεσή του με το ιστορικό κέντρο της Κισσάμου και την οδό Αγαμέμνονος.
Ο κ. Καλογερής συμφώνησε με τον δήμαρχο και τους κατοίκους αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εκπόνησης αυτής της μελέτης ανάπλασης, στη βάση των κατευθύνσεων του σχετικού ερευνητικού έργου που εκπονήθηκε τα τελευταία χρόνια από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μετά από προγραμματική συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με τον Δήμο Κισσάμου, για ενιαία αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος, δεδομένου ότι ούτως ή άλλως, τα προτεινόμενα έργα συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους.
Παράλληλα, εξήγησε τις δυσκολίες λόγω κυρίως της πίεσης που ήδη δέχεται η τεχνική υπηρεσία της Π.Ε. Χανίων και ζήτησε από όλους την κατανόησή τους, δεδομένου ότι για να προχωρήσει η εν λόγω μελέτη θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου δρομολογηθούν τα έργα που είναι σε εξέλιξη, πολλά εκ των οποίων αφορούν στον Δήμο Κισσάμου»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum