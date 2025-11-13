Στο επίκεντρο η αξονική σπονδυλίτιδα σε εσπερίδα στα Χανιά

Για τα συμπτώματα, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της Αξονικής Σπονδυλίτιδας, μίας νόσου η οποία αφορά άτομα νεαρής ηλικίας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν πολίτες χθες το απόγευμα σε εσπερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Ομιλητής της εσπερίδας ο Ρευματολόγος Γιάννης Καλλιτσάκης ο οποίος αρχικά ανέφερε ότι η αξονική σπονδυλίτιδα αφορά κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας εμφάνιση στα 17-40 έτη ενώ τόνισε την κρισιμότητα της έγκαιρης διάγνωσης σε πρώιμο στάδιο.

Αναφερόμενος στα συμπτώματα της αξονικής σπονδυλίτιδας ο κ. Καλλιτσάκης είπε πως αυτά κυρίως είναι «η ηλικία εμφάνισης, ο πόνος στη μέση χαμηλά στην λεκάνη ή στους γλουτούς ή χαμηλά στην μέση κυρίως στις πρωινές ώρες και διάρκεια δυσκαμψίας που μπορεί να ξεπερνά και τα 30 λεπτά. Χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, γιατί ο χρόνος της δυσκαμψίας μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Υπάρχουν καθημερινά συμπτώματα που μπορούν να διαρκούν πάνω από ένα μήνα αφορούν κάθε μέρα. Ο άνθρωπος αυτός έχει δυσκολία να σταθεί όρθιος. Μπορεί πολλές να ξυπνήσει από τον πόνο που νιώθει στην σπονδυλική στήλη κατά την διάρκεια του ύπνου και ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι σε αντίθεση με τον πόνο της μέσης που μπορεί να προκληθεί από μία κήλη δίσκου, είναι ότι βελτιώνεται με την άσκηση. Μιλάμε για φλεγμονώδη νόσο που η άσκηση βελτιώνει ελαφρώς τα συμπτώματα».

Οσον αφορά στα συμπτώματα της νόσου ο κ. Καλλιτσάκης επεσήμανε ότι «εδώ και πολλά χρόνια στη ρευματολογία εφαρμόζουμε τις βιολογικές και στοχευμένες θεραπείες. Φάρμακα που στοχεύουν πολύ εξειδικευμένα στο κομμάτι της φλεγμονής με αποτέλεσμα και τα συμπτώματα να βελτιώνονται αλλά και να σταματάει και η λεγόμενη δομική βλάβη».

Η αντιμετώπιση της νόσου αφορά σε στοχευμένες θεραπείες επεσήμανε ο κ. Καλλιτσάκης τονίζοντας ότι «είναι φάρμακα που βελτιώνουν σε πάνω από 70% την εξέλιξη της νόσου. Οι θεραπείες αυτές είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα και είναι δωρεάν».

Από μεριάς της η κα Κατερίνα Κουτσογιάννη πρόεδρος του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης επεσήμανε ότι «η αξονική σπονδυλίτιδα είναι από τα πιο συχνά ρευματικά νοσήματα, είναι φλεγμονώδης αρθρίτιδα επηρεάζει έναν μεγάλο αριθμό πολιτών στην Ελλάδα. Είναι ένα νόσημα το οποίο οδηγεί σε αναπηρία αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και από τον κατάλληλο γιατρό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή τα συμπτώματα της αξονικής σπονδυλίτιδας είναι συνήθως πόνος στην μέση και πολλές φορές τον μπερδεύουν ακόμα και οι γιατροί με την οσφυαλγία δεν την αντιμετωπίζουν όπως πρέπει και για αυτό γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού ώστε να είναι υποψιασμένοι. Ενα νόσημα το οποίο επιμένει παρά την κάποια θεραπεία, θα πρέπει να το ψάξει ο ασθενής» ενώ τόνισε ότι από τον Σύλλογο στο αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης σε ασθενείς.

Η ιστοσελίδα του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης είναι www.srcrete.gr στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες καθώς έχουμε σελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.