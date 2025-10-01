menu
Ελλάδα

Στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού τα ραντεβού εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του ΕΣΥ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Τα ραντεβού όλων των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας εντάσσονται από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού. Γεγονός που -όπως εκτιμά το υπουργείο Υγείας- θα ενισχύσει τη διαφάνεια, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ορθολογική διαχείριση του χρόνου και των διαθέσιμων πόρων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επισημαίνουν, σε κοινή ανακοίνωσή τους, πως «οι πολίτες θα μπορούν πλέον να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ με τρόπο εύκολο και ψηφιακά προσβάσιμο μέσω των εξής τριών βασικών πυλών:

– της εφαρμογής MyHealth,

– της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, και

– της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής “1566”.

Η νέα αυτή λειτουργικότητα έρχεται να προστεθεί στον πυλώνα του Ενοποιημένου Συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται πάνω από 700.000 ραντεβού τον μήνα με προσωπικούς και ειδικευμένους ιατρούς, καθώς και επιπλέον 50.000 ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις.

Η ένταξη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με εκτιμώμενο ετήσιο όγκο περίπου 7.000.000 ραντεβού, αναμένεται να πολλαπλασιάσει τη λειτουργική αξία, την εμβέλεια και τη χρηστικότητα του συστήματος, διευκολύνοντας την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και συμβάλλοντας στη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας».

Παράλληλα, από σήμερα, όλα τα ραντεβού των γιατρών στα εξωτερικά ιατρεία θα αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Με το νέο σύστημα όλα τα ραντεβού θα καταγράφονται σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα «χάνονται» ραντεβού, δεν θα υπάρχει διπλή καταχώριση και ο πολίτης θα γνωρίζει με διαφάνεια πότε και πού θα εξυπηρετηθεί.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε δήλωσή του, τονίζει πως η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το υπουργείο Υγείας συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, υπηρετώντας την αρχή της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης στην υγεία».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επισημαίνει πως η τεχνολογία δεν δημιουργεί απλώς υποστηρικτικά εργαλεία, αλλά αποτελεί τον καταλύτη που επανακαθορίζει κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής. «Η υγεία, ως ο πιο ευαίσθητος και κρίσιμος πυλώνας του κοινωνικού κράτους, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση», καταλήγει ο κ. Παπαστεργίου.

