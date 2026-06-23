Στο ενετικό λιμάνι το Seabourn Quest

Αρόδο στο ενετικό λιμάνι των Χανίων βρίσκεται το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Seabourn Quest, το πλοίο έφτασε στα Χανιά από το Γύθειο και αναμένεται να αναχωρήσει αργά το απόγευμα.