Στο Εφετείο το εργατικό δυστύχημα με θύμα τον Μανώλη Αφράτη

Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Εφετείο Χανίων την Τρίτη 11 Νοεμβρίου όπου θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση του εργατικού δυστυχήματος του Μανώλη Αφράτη, απηύθυναν κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς που πραγματοποίησαν συνάντηση το απόγευμα του Σαββάτου στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι 38χρονος Μανώλης Αφράτης έχασε τη ζωή του τον Μάιο του 2020 σε έναν επαρχιακό δρόμο του Ρεθύμνου την ώρα που εκτελούσε δρομολόγιο ως οδηγός – υπάλληλος φορτηγού γαλακτοκομικής εταιρείας. Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και τουμπάρισε ενώ όπως αποδείχθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία της δίκης σε πρώτο βαθμό το δυστύχημα οφείλονταν σε έλλειψη συντήρησης του φορτηγού καθώς κατά την διάρκεια της οδήγησης έσπασαν τα φρένα του οχήματος.

Ο αδερφός του Μανώλη Αφράτη, Στέλιος, μιλώντας στους δημοσιογράφους το απόγευμα του Σαββάτου έκανε λόγο για «φονικό φορτηγό» και σημείωσε: «Αποδείχθηκε στο πρωτόδικο δικαστήριο του 2023, ύστερα από μια ακροαματική διαδικασία που κράτησε έναν μήνα και, ότι αυτό το φορτηγό δεν ήταν να κυκλοφορήσει στους δρόμους της Κρήτης αλλά ήταν μόνο για παλιοσίδερα. Ο αδερφός μου έχασε τη ζωή του με 60 χλμ πορεία, όταν έσπασαν τα φρένα και ανατράπηκε και κατά την ανατροπή του έπεσαν πάνω του ξεβίδωτα καθίσματα. Από τότε, 5,5 χρόνια, παλεύουμε η μάνα μου κι εγώ, με την αλληλεγγύη του κόσμου, των Εργατικών Κέντρων και πολλών σωματείων κι έχουμε καταφέρει να μην ξεχαστεί αυτή η υπόθεση. Γιατί η δικαίωση του αδερφού μου είναι δικαίωση πολλών εργαζόμενων».

Ο κ. Αφράτης αναφερόμενος στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, έκανε λόγο για «Γολγοθά, που καλούμαστε να ξαναζήσουμε εγώ κι η μάνα μου» και κάλεσε όλο τον κόσμο να είναι δώσει το «παρών», ενώ σημείωσε ότι πρωτόδικα το δικαστήριο καταδίκασε τον εργοδότη με 2 χρόνια φυλάκισης με αναστολή.

Ερωτηθείς γιατί ήταν απαραίτητο να φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο, ο κ. Αφράτης επεσήμανε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση «δεν λειτούργησαν οι (αρμόδιοι) θεσμοί». «Αυτό φάνηκε όταν κατέστρεψαν το φορτηγό πριν κλείσει ο φάκελος, που ο εμπειρογνώμονας της Τροχαίας υποστήριξε ότι το σωληνάκι των φρένων έκοψε κατά την ανατροπή γιατί κρέμασε ο τροχός, ενώ ομολόγησε στο δικαστήριο ότι δεν έκανε αυτοψία στον χώρο του δυστυχήματος κλπ. Μιλάμε για μια παρωδία και μια προσπάθεια να μας εξοντώσουν οικονομικά και ψυχολογικά και να σπάσουν την αλληλεγγύη του κόσμου που μας αγκάλιασε και μας στήριξε», απάντησε ο κ. Αφράτης.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων Γιάννης Μανωλικάκης εξέφρασε τη στήριξη του ΕΚΧ προς την οικογένεια Αφράτη στον δικαστικό της αγώνα και πρόσθεσε ότι το Εργατικό Κέντρο θα είναι «παρών» στο Εφετείο την ερχόμενη Τρίτη.

Στην εκδήλωση έδωσε, μεταξύ άλλων, το «παρών» και ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου.