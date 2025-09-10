Στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO εντάχθηκε το Γεωπάρκο Νισύρου κατά την πιο πρόσφατη συνεδρίαση του διεθνούς οργανισμού.

Ο φάκελος υποψηφιότητας της Νισύρου για ένταξη στο δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO υπεβλήθη τον Νοέμβριο του 2021 με την επιστημονική στήριξη συνεργατών από το ΕΚΠΑ (καθηγήτρια Νομικού Παρασκευή και καθηγητής Νάστος Παναγιώτης) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (καθηγητής Εμανουλούδης Δημήτριος). Τα συμπληρωματικά στοιχεία υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 για την τελική αξιολόγηση του Γεωπάρκου.

Όπως σημειώνει ο δήμαρχος Νισύρου, Χριστοφής Κορωναίος, σε σχετικό δελτίο τύπου, «η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί μια κορυφαία στιγμή για το νησί μας και αναδεικνύει όχι μόνο τον μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Νισύρου, αλλά και τη σημασία των γύρω βραχονησίδων Περγούσα, Παχειά, Κονδελιούσα και Στρογγυλή, καθώς και του θαλάσσιου χώρου μεταξύ αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Γεωπάρκου, συνθέτοντας ένα σπάνιο γεωλογικό μωσαϊκό μοναδικό στον κόσμο και ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω προστασία και ανάδειξη του».

Ο δήμαρχος Νισύρου τονίζει ότι «είναι μια ευκαιρία να διασφαλίσουμε ότι η φυσική ομορφιά και η γεωλογική κληρονομιά του νησιού μας θα παραμείνουν άθικτες, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουμε βιώσιμες προοπτικές ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία. Αποτελεί μια μεγάλη ευθύνη, καθώς επιβεβαιώνει την ανάγκη για την εφαρμογή αυστηρών και ολοκληρωμένων στρατηγικών διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των γεωλογικών σχηματισμών και του πολιτισμικού πλούτου της Νισύρου».

Το Γεωπάρκο Νισύρου αποτελεί ένα ζωντανό εργαστήριο φυσικών διεργασιών, με μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς και φυσικά τοπία που διαμορφώθηκαν από ηφαιστειακές διεργασίες. «Η προστασία αυτών των φυσικών πόρων είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, αλλά και για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις νέες γενιές», προσθέτει ο δήμαρχος του νησιού.