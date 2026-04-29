menu
17.8 C
Chania
Τετάρτη, 29 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Στο Δ.Σ. Χανίων τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων

Γιώργος Κώνστας
0

Τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων που επιτείνονται θα φέρει προς συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων το επόμενο διάστημα.

Αυτό αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. το μεσημέρι της Τετάρτης, με όλους τους συμβούλους που πήραν το λόγο να εκφράζουν τον προβληματισμό τους από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Στις ανακοινώσεις του ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης αναφέρθηκε στα προβλήματα του Νοσοκομείου, ελλείψεις προσωπικού και γιατρών, τη διακοπή προγραμματισμένων χειρουργείων σημειώνοντας με τα προβλήματα την καλοκαιρινή περίοδο θα κλιμακωθούν. Προανήγγειλε την πραγματοποίηση ανοικτής συζήτηση την επόμενη εβδομάδα για να τεθεί το πρόβλημα και μετέφερε το διάλογο που είχε με μια γυναίκα που του ανέφερε με δάκρυα στα μάτια πως μια εβδομάδα πριν το χειρουργείο της μητέρας της ειδοποιήθηκε πως ακυρώνεται.
Για το ίδιο ζήτημα η επικεφαλής του συνδυασμού “Όνειρο είναι τα Χανιά” κα Κατερίνα Μανιμανάκη τόνισε πως “χάνοντας τους αναισθησιολόγους του το Νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει ! Φεύγουν τρεις έμπειροι αναισθησιολόγοι με μεταθέσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις χωρίς να αντικαθίστανται.” Συμπλήρωσε επίσης πως οι γιατροί του Νοσοκομείου που εργάζονται στο ιδιωτικό τομέα, παίρνουν τα περιστατικά στις κλινικές που δουλεύουν
“Αυτό είναι το αίσχος που έκανε αυτή η κυβέρνηση” είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως “δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι δεν αγαπούν το ΕΣΥ”. Στη συνέχεια ενημέρωσε πως χθες Τρίτη δέχθηκε “μπούλινγκ” προκειμένου να προχωρήσει άμεσα σε ένα χειρουργείο υπογραμμίζοντας πως «αυτό θα γίνεται από εδώ και στο εξής».
“Το πρόβλημα του Νοσοκομείου Χανίων δεν είναι τωρινό, είναι διαχρονικό πρόβλημα, που όλες οι κυβερνήσεις δεν το έχουν αντιμετωπίσει” ήταν η τοποθέτηση του κ. Μπάμπη Λουτσέτη. Μετέφερε την απογοήτευση των γιατρών του ιδρύματος για την κατάσταση που βιώνουν και δήλωσε πως η κατάσταση που έχει διαλύσει το ΕΣΥ “έχει ονοματεπώνυμο, έχουμε ένα Υπουργό Υγείας που λέει συνεχώς ψέματα, μιλάμε για μια κοροϊδία”.

Στην έναρξη της συνεδρίασης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του προέδρου της Τ.Κ. Μουζουρά Νίκου Ψυλλάκη. Ξεχωριστή αναφορά έκανε η κ. Μανιμανάκη στο χαμό του ογκολόγου Μανώλη Μιχαηλάκη επισημαίνοντας το πολυεπίπεδο έργο του.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum