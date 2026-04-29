Στο Δ.Σ. Χανίων τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων

Τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων που επιτείνονται θα φέρει προς συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων το επόμενο διάστημα.

Αυτό αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. το μεσημέρι της Τετάρτης, με όλους τους συμβούλους που πήραν το λόγο να εκφράζουν τον προβληματισμό τους από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Στις ανακοινώσεις του ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης αναφέρθηκε στα προβλήματα του Νοσοκομείου, ελλείψεις προσωπικού και γιατρών, τη διακοπή προγραμματισμένων χειρουργείων σημειώνοντας με τα προβλήματα την καλοκαιρινή περίοδο θα κλιμακωθούν. Προανήγγειλε την πραγματοποίηση ανοικτής συζήτηση την επόμενη εβδομάδα για να τεθεί το πρόβλημα και μετέφερε το διάλογο που είχε με μια γυναίκα που του ανέφερε με δάκρυα στα μάτια πως μια εβδομάδα πριν το χειρουργείο της μητέρας της ειδοποιήθηκε πως ακυρώνεται.

Για το ίδιο ζήτημα η επικεφαλής του συνδυασμού “Όνειρο είναι τα Χανιά” κα Κατερίνα Μανιμανάκη τόνισε πως “χάνοντας τους αναισθησιολόγους του το Νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει ! Φεύγουν τρεις έμπειροι αναισθησιολόγοι με μεταθέσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις χωρίς να αντικαθίστανται.” Συμπλήρωσε επίσης πως οι γιατροί του Νοσοκομείου που εργάζονται στο ιδιωτικό τομέα, παίρνουν τα περιστατικά στις κλινικές που δουλεύουν

“Αυτό είναι το αίσχος που έκανε αυτή η κυβέρνηση” είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως “δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι δεν αγαπούν το ΕΣΥ”. Στη συνέχεια ενημέρωσε πως χθες Τρίτη δέχθηκε “μπούλινγκ” προκειμένου να προχωρήσει άμεσα σε ένα χειρουργείο υπογραμμίζοντας πως «αυτό θα γίνεται από εδώ και στο εξής».

“Το πρόβλημα του Νοσοκομείου Χανίων δεν είναι τωρινό, είναι διαχρονικό πρόβλημα, που όλες οι κυβερνήσεις δεν το έχουν αντιμετωπίσει” ήταν η τοποθέτηση του κ. Μπάμπη Λουτσέτη. Μετέφερε την απογοήτευση των γιατρών του ιδρύματος για την κατάσταση που βιώνουν και δήλωσε πως η κατάσταση που έχει διαλύσει το ΕΣΥ “έχει ονοματεπώνυμο, έχουμε ένα Υπουργό Υγείας που λέει συνεχώς ψέματα, μιλάμε για μια κοροϊδία”.

Στην έναρξη της συνεδρίασης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του προέδρου της Τ.Κ. Μουζουρά Νίκου Ψυλλάκη. Ξεχωριστή αναφορά έκανε η κ. Μανιμανάκη στο χαμό του ογκολόγου Μανώλη Μιχαηλάκη επισημαίνοντας το πολυεπίπεδο έργο του.