Στο άγνωστο χωρίς… πυξίδα τα Χανιά σε κρίσιμα ζητήματα

» Διαπίστωση από τη χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας του δημοτικού συμβουλίου

Στο άγνωστο… δίχως πρόθεση να βρεθεί πυξίδα βρίσκεται ο Δήμος των Χανίων σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος, κατά πόσο υπάρχει ή όχι υπερτουρισμός, ποια είναι η φέρουσα ικανότητα του τόπου κ.α..

Στη χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και στη σχετική ερώτηση του δημ. Συμβούλου της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρη Μακρέα αποκαλύφθηκε πως δεν υπάρχει καμία μελέτη βιωσιμότητας για το τουριστικό προϊόν και καμία πρόθεση στο κοντινό μέλλον να εκπονηθεί κάτι ανάλογο!

Ειδικότερα, ο κ. Μακρέας επεσήμανε πως «στα προγράμματα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Χανίων επί συναπτά έτη γίνεται συγκεκριμένη αναφορά ως προς τη διενέργεια ερευνών σε σχέση με του βιωσιμότητα του τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης» ανάμεσα τους μελέτες αναφορικά με τον εισερχόμενο τουρισμό , τη βιωσιμότητα του τουριστικού αγαθού στο Δήμο Χανίων, την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης των ακτών κα. Ο δημ. Σύμβουλος ρώτησε τη δημοτική αρχή ποιες συγκεκριμένες μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από το Δήμο Χανίων, ποια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών και -αν υπάρχουν- για ποιο λόγο δεν έχουν συζητηθεί αξιοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Ν. Ψαρουδάκης μίλησε για τη μελέτη που εκπονείται εδώ και χρόνια από το ΜΑΙΧ με στήριξη και του Δήμου αναφορικά με την ικανοποίηση των τουριστών και ότι η Περιφέρεια και το ΕΛΚΕΘΕ προχώρησαν σε μελέτη για τη διάβρωση. Είπε επίσης πως δεν υπάρχουν φαινόμενα υπερτουρισμού στα Χανιά και ότι είναι το «μοναδικό γρανάζι» στην οικονομία.

«Η μελέτη του ΜΑΙΧ αφορά την ικανοποίηση των τουριστών, δεν υπάρχει άλλη έρευνα που να έχει χρηματοδοτήσει ο Δήμος για την το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας και της ικανοποίησης των επισκεπτών από τον υπερτουρισμό» σχολίασε ο κ. Μακρέας συμπληρώνοντας πως μια συγκεκριμένη μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα είναι ένα « κεντρικό ζήτημα για την πόλη» καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο συγκεκριμένου σχεδιασμού για το μέλλον των Χανίων και των επόμενων γενιών και όχι απλά «προσωπικές εντυπώσεις».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχ. Καλογριδάκης που τόνισε πως για το αν υπάρχουν ή όχι φαινόμενα υπερτουρισμού στα Χανιά , δεν είναι τόσο απλό να κάνει μια μελέτη ο Δήμος μόνος του, αλλά απαιτείται σύμπραξη και άλλων φορέων. Παρατήρησε επίσης πως στα Χανιά η βραχυχρόνια μίσθωση έχει να κάνει με προσπάθειες πολιτών να ενισχύσουν το εισόδημα τους και δεν έχουμε φαινόμενα όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις όπου μεγάλες εταιρείες κατασκευάζουν ολόκληρους οικισμούς για να τους μετατρέψουν σε τουριστικές κατοικίες.

Η ΒΙΛΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Για την υποβάθμιση της Βίλας Κούνδουρου καθώς «πρόσφατα χώροι του κτηρίου έχουν μετατραπεί σε σε χώρους γραφείων υποβαθμίζοντας τον πολιτιστικό, ιστορικό και μουσειακό χαρακτήρα του κτιρίου» έκανε λόγο η κ. Σοφία Ελευθεριάδου- Παπαδάκη που ρώτησε τη δημοτική αρχή τι απαντάει στις σχετικές αναφορές του Συλλόγου Απανταχού Σφακιανών και της “Ένωσης Σφακιανών Χανίων” και στον σχεδιασμό της. Για μια μεταφορά γραφείων από ένα μέρος του κτηρίου στο άλλο μίλησε ο κ. Γιαννακάκης που συμπλήρωσε πως το κτήριο έχει συντηρηθεί και έχουν γίνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του.

ΔΙΧΩΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει απολογισμός πεπραγμένων της Δημ. αρχής όπως ορίζεται από τη νομοθεσία έθιξε ο ανεξάρτητος σύμβουλος κ. Μιχάλης Σχοινάς. Παράλληλα έθιξε και το ζήτημα του συμπαραστάτη του δημότη που συνεχίζει να μην έχει ο Δήμος Χανίων για τον οποίο είπε ότι «έχουμε καταλάβει, πως παρ’ όλες τις υποσχέσεις σας, δεν έχετε σκοπό να υλοποιήσετε τον Δημοκρατικό αυτόν θεσμό, που είναι για την εξυπηρέτηση των πολιτών και επαγγελματιών του Δήμου.» Στον κ. Σχοινά απάντησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μ. Καραγιαννάκης λέγοντας πως «η πραγματοποίηση εκδήλωσης απολογισμού πεπραγμένων είναι στη διακριτική ευχέρεια της Δημοτική αρχής » και ότι είναι μια διαδικασία δυσχερής και μαραθώνια , στην οποία αν οι 10 αντιδήμαρχοι μιλήσουν μισή ώρα ο καθένας θα χρειαστούν 5 ώρες, δίχως να προσμετρηθούν οι φορείς και άλλοι που θα τοποθετηθούν. Επανέλαβε πως η συγκεκριμένη διαδικασία

προϋποθέτει τον κατάλληλο χρόνο, χώρο , για να γίνει.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤHΣ ΒΑΣΗΣ

Για την εμπλοκή του Δήμου σε εργασίες βαψίματος σε σχολεία στο Ακρωτήρι ρώτησε ο κ. Χ. Λουτσέτης επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”. Έκανε λόγο για «ενέργεια εξευγενισμού και ξεπλύματος ξένου στρατού με την ενεργό συμβολή και χρηματοδότηση της δημοτικής αρχής» , την ίδια ώρα που «στα Χανιά πραγματοποιούνταν το αντιιμπεριαλιστικό διήμερο, για την ειρήνη, στο οποίο η δημοτική αρχή δεν έδωσε καν τον παρών».

Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Ζ. Μαυριδάκης που απάντησε πως δεν υπήρξε καμία παραχώρηση του χώρου αλλά μόνο προσφορά χρωμάτων από το Δήμο για το βάψιμο και ότι το αίτημα από το σχολείο του Ακρωτηρίου ήταν ανάμεσα σε άλλα 11 αιτήματα που κατέθεσαν σχολεία του Δήμου. «Θα ήταν πιο έντιμο να πείτε ότι εδώ και πολλά χρόνια έχετε με πολλούς τρόπους στηρίξει την Αμερικανική βάση» ανταπάντησε ο κ. Λουτσέτης, προσθέτοντας πως «είναι αφελές πολιτικά να λέτε ότι δεν ξέρετε ότι οι δράσεις αυτές γίνονται για να ξεπλυθεί η αμερικανική βάση και για αυτό το λόγο τος διαφημίζει. » Ο ίδιος

άφησε αιχμές σε βάρος του δημ. συμβούλου κ. Καλιτσάκη ότι καθοδηγεί τις δράσεις αυτές και εμπλέκει το δημοτικό συμβούλιο. Δευτερολογώντας ο κ. Μαυριδάκης είπε πως η τοποθέτηση του κ. Λουτσέτη είναι πολιτική προπαγάνδα.

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΙΣ ΑΧΛΑΔΕΣ

Για το θέμα της καταπάτησης χώρου του παλιού δημοτικού σχολείου στις Αχλάδες Κεραμειών ρώτησε για την παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά” η κ. Σοφία Ελευθεριάδου- Παπαδάκη. Η κάτοικος του χωριού κ. Μαρία Λυμπεράκη που παρενέβη στη συνεδρίαση δήλωσε πως οι κάτοικοι καθάρισαν το σχολείο, ο Δήμος μάζεψε τα απορρίμματα αλλά δεν έχει καθαριστεί από τους καταπατητές η υπόλοιπη αυλή του σχολείου. Ζήτησε από τον Δήμο να βοηθήσει για την προάσπιση της δημόσιας περιουσίας.

Το λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος κ. Γ. Νικηφοράκης που είπε πως δεν υπήρχαν τοπογραφικά και αποτυπώσεις του συγκεκριμένου σχολείου το 2019 όταν ανέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή, και ότι έκτοτε δηλώθηκε η περιοχή στο Κτηματολόγιο και ότι αν κάποιος έχει καταπατήσει το χώρο ο Δήμος θα το διεκδικήσει και νομικά.

Πολιτική η διεκδίκηση του “Ψυγείου”

Δεν μπορεί να διεκδικηθεί νομικά παρά μόνο πολιτικά η επιστροφή του κτηρίου του “Ψυγείου” στο Δήμο Χανίων, ήταν η απάντηση της δημοτικής αρχής στην ερώτηση του δημ. συμβούλου της “Λαϊκής Συσπείρωσης” κ. Μιλτιάδη Κλωνιζάκη.

Για το νομικό τμήμα της υπόθεσης απάντησε ο σύμβουλος του δημάρχου κ. Ε. Δαμιανάκης που υπογράμμισε πως από το 2005 υπάρχουν μια σειρά από αιτήματα του Δήμου να του δοθεί πίσω το κτήριο του “Ψυγείου” που ήταν ατελέσφορα γιατί δεν είχε μπει ο όρος όταν παραχωρήθηκε στις αρχές του προηγούμενου ότι θα επιστραφεί στο Δήμο όταν πάψει να λειτουργεί ως ψυγείο.

Για το πολιτικό μέρος ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης δήλωσε πως γίνεται προσπάθεια να ακυρωθεί η διαδικασία που έχει ξεκινήσει η ΕΤΑΔ δίχως όμως ο Δήμος να έχει λάβει την ανταπόκριση που θα περίμενε. Σημείωσε πως σε περίπτωση που ανατραπεί η διαδικασία τον τελευταίο λόγο θα τον έχει το Δημοτικό Συμβούλιο και ότι η άποψη της Δημοτικής αρχής για το Ιστορικό Αρχείο έχει εκφραστεί και είναι ότι θα πρέπει να στεγαστεί στο φρούριο Ιτζεδίν

Στην τοποθέτηση του ο κ. Κλωνιζάκης αναφέρθηκε στο πρόβλημα έλλειψης κατάλληλων δημόσιων κτιρίων για τη στέγαση σημαντικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δομών «με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, ένας από τους σημαντικότερους φορείς διαφύλαξης και τεκμηρίωσης της ιστορίας της χώρας, ο οποίος εδώ και χρόνια λειτουργεί σε ακατάλληλες και ανεπαρκείς εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία του και η ασφαλής διαφύλαξη του πολύτιμου αρχειακού του υλικού. Την ίδια στιγμή, το εμβληματικό κτίριο του “Ψυγείου”, όμορο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδίων εμπορικής αξιοποίησης από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), η οποία φέρεται να προτίθεται να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση του, αντιμετωπίζοντάς το ως ένα ακόμη ακίνητο προς οικονομική εκμετάλλευση.»