Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος που κατασκόπευε για την Κίνα

Λίγα λεπτά μετά τις 9:00 το πρωί πέρασε το κατώφλι του Αεροδικείου Αθηνών ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται ότι λειτούργησε ως κατάσκοπος, διαρρέοντας στην Κίνα, έναντι αμοιβής, διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Ο συνήγορός του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι ο εντολέας του παραμένει ψύχραιμος και πως αναμένει ότι θα αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι έχει αναγνωρίσει ήδη το παράνομο των πράξεων του κατά τον αιφνιδιασμό στο γραφείο του και το ξεκλείδωμα των αρχείων από το παράνομο κινητό που έστελνε απόρρητα στοιχεία στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ από το ΕΡΤnews, ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε και αποτελούσε τον σύνδεσμό του χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», αν και οι επιτελείς της ΕΥΠ διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για ένα επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Η συνεργασία τους, η οποία περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο, καθώς και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ξεκίνησε το 2025 με μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά.

Αρχικά, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Ωστόσο, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και, αφού κερδήθηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο κατηγορούμενος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο. Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 με 300 ευρώ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.

Στο «μικροσκόπιο» της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η έρευνα της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και ειδικών στο ηλεκτρονικό έγκλημα συνεχίζεται, ενώ συδράμει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των κατασχεθέντων, στα οποία περιλαμβάνονται:

Το παράνομο κινητό τηλέφωνο με το κρυφό λογισμικό.

Ένας φορητός υπολογιστής (laptop).

Πλήθος από μονάδες αποθήκευσης (USB sticks).

Οι ειδικοί αναλυτές προσπαθούν να ανακτήσουν δεδομένα που θα ρίξουν φως στο εύρος των πληροφοριών που διέρρευσαν, αλλά και στο ακριβές δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ του σμηνάρχου και του «Στίβεν».

