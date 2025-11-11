Στο 2ο Φόρουμ του Κέντρου Κρήτης του ΟΟΣΑ η Σ. Βολουδάκη

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη, συμμετείχε στο 2ο Φόρουμ του Κέντρου Κρήτης του ΟΟΣΑ για τη Δυναμική των Πληθυσμών, με θέμα «Δημογραφικές μεταβολές: Διαμορφώνοντας τις αγορές εργασίας του αύριο», που πραγματοποιείται στα Χανιά στις 11–12 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη του συνεδρίου, η κα Βολουδάκη τόνισε ότι το δημογραφικό δεν είναι ένα αριθμητικό ή στατιστικό ζήτημα, αλλά ένα βαθιά υπαρξιακό θέμα για τη χώρα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του μεταναστευτικού. «Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα που αφορά την Πατρίδα μας, το μέλλον των παιδιών μας, τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών, τη βιωσιμότητα της οικονομίας και τη δύναμη του Έθνους μας».

Η Υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα αντιμετωπίζει το δημογραφικό μέσα από τη στήριξη της οικογένειας, τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τη δημιουργία πραγματικών κινήτρων για τους νέους ανθρώπους. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη αν δεν επενδύουμε πρώτα στη ζωή», σημείωσε.

Αναφερόμενη στις στοχευμένες πολιτικές που εφαρμόζονται, έκανε λόγο για τη μοριοδότηση εντοπιότητας στις ακριτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, όπως και για τα στεγαστικά προγράμματα “Σπίτι μου” και “Σπίτι μου ΙΙ”, τα οποία δίνουν προοπτική και στήριξη στους νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Επεσήμανε επίσης ότι ενισχύονται τα επιδόματα κύησης και λοχείας, τα οποία πλέον καλύπτουν και μητέρες του ιδιωτικού τομέα και ανάδοχες μητέρες, ενώ δημιουργούνται νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί και προωθούνται ευέλικτες μορφές εργασίας.

Η κα Βολουδάκη αναφέρθηκε ακόμη στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για την αντιστροφή του brain drain και την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, επισημαίνοντας ότι «πλέον μετατρέπουμε το brain drain σε brain gain, χτίζοντας μια Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν και να προοδεύσουν εδώ».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση, ανακοινώνοντας ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα απλοποιεί και θα επιταχύνει τις διαδικασίες για τη νόμιμη είσοδο και εργασία αλλοδαπών πολιτών στη χώρα. «Εφαρμόζουμε ένα σύγχρονο, ισορροπημένο και ρεαλιστικό πλαίσιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, που συνδυάζει τη διαφάνεια και την ασφάλεια με την πρόοδο και την κοινωνική συμμετοχή», υπογράμμισε η Υφυπουργός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διακρατικές συμφωνίες που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, όπως αυτή με την Αίγυπτο για 5.000 εργάτες γης, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην κάλυψη αναγκών σε τομείς με αναπτυξιακή δυναμική, όπως ο τουρισμός, η γεωργία, οι κατασκευές, η εστίαση και οι υπηρεσίες φροντίδας. «Η εργασία δημιουργεί ευκαιρίες, καλλιεργεί δεξιότητες και οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης. Είναι το σημείο όπου η ατομική προσπάθεια συναντά την πρόοδο και την ευημερία», ανέφερε η Υφυπουργός, προσθέτοντας ότι η συνεργασία κράτους, κοινωνίας και παραγωγικού τομέα αποτελεί κλειδί για μια δυναμική και δίκαιη ανάπτυξη.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η κα Βολουδάκη σημείωσε: «Από τα Χανιά, έναν τόπο με βαθιά παράδοση στη φιλοξενία και την εξωστρέφεια, στέλνουμε το μήνυμα μιας Ελλάδας δυναμικής και δίκαιης, που επενδύει στους ανθρώπους, στη γνώση και στην εργασία. Μιας Ελλάδας που βλέπει τις προκλήσεις του δημογραφικού και της απασχόλησης ως ευκαιρίες για κοινή ανάπτυξη, συνεργασία και πρόοδο.»»