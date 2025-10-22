Στο 2ο Δημοτικό σχολείο Περάματος οι παίκτες του Ρέθυμνο Cretan Kings

Οι παίκτες του Ρέθυμνο Cretan Kings, Αναστάσης Μπορμπίδης, Γιώργος Βλαχάκης και Θοδωρής Σκουλαριώτης, καθώς και ο υπεύθυνος marketing της ομάδας Βαλάντης Χόμπης, επισκέφθηκαν το 2ο Δημοτικό σχολείο Περάματος την Τρίτη 21/10 στο πλαίσιο του προγράμματος «Cretan Kings Assist».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στόχος είναι οι μικροί μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν τους αθλητές του Μπάσκετ, να μιλήσουν μαζί τους για τη σημασία του αθλητισμού, της ομαδικότητας και του «ευ αγωνίζεσθαι», αλλά και να τους μεταδώσουν το πάθος τους για το αγαπημένο τους άθλημα.

Είχαν επίσης την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις, να παίξουν διασκεδαστικά παιχνίδια με τους αθλητές μας, να μάθουν μικρά «μυστικά» του μπάσκετ και φυσικά να φωτογραφηθούν μαζί τους. Η χαρά και ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτοι σε όλους!

Η διοίκηση του Ρεθύμνου Cretan Kings ευχαριστεί θερμά τον διευθυντή του σχολείου κ. Εμμανουήλ Νησανάκη τον υποδιευθυντή κ. Ιπποκράτη Βοζογλάνη για την όμορφη πρωτοβουλία, αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς για τη ζεστή φιλοξενία τους».