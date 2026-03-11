Στις ΜΕΘ Αγ. Νικολάου και Χανίων δύο αδελφές με συμπτώματα μηνιγγίτιδας

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση νοσηλευόται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, 22χρονη με την αδελφή της, περίπου 30 ετών, η οποία νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο να έχει μεταφερθεί στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων όπου παρακολουθείται στενά.

Σύμφωνα με την ηρακλειώτικη ιστοσελίδα cretalive, οι δύο αδερφές εμφάνισαν συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, η 22χρονη – η μία εκ των δύο αδελφών από χωριό του Ηρακλείου με συμπτώματα μηνιγγίτιδας – σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Διευθυντής της ΜΕΘ, Δρ. Χ. Μασούντ. Όπως είπε, το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που μεταφέρθηκε η κοπέλα εκεί, είναι πολύ μικρό και παραμένει στη ΜΕΘ.

Η δεύτερη αδερφή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων και παρακολουθείται στενά.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού όπου ζούσαν οι δύο γυναίκες, στέκονται δίπλα τους, εκφράζουν την αγωνία τους και προσεύχονται για την ανάρρωσή τους.