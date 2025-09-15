menu
28.3 C
Chania
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Στις ΗΠΑ ο Οικουμενικός Πατριάρχης – Συναντάται σήμερα με τον Ντ. Τραμπ στον Λεύκο Οίκο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στην Ουάσιγκτον έφθασε την Κυριακή το βράδυ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στις ΗΠΑ με αφορμή τη βράβευσή του με το Βραβείο Templeton.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πατριάρχη την Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι -τοπική ώρα Ουάσιγκτον.

Παρά το προχωρημένο της ώρας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκε στο ξενοδοχείο πλήθος πιστών, ιερέων και μαθητών. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο συνόδευαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο πανοσιολογιότατος Μέγας Εκκλησιάρχης και Διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρας Αέτιος και ο τριτεύον πατριαρχικός διάκονος Βαρνάβας.

Κατά την υποδοχή, παρών ήταν και ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Απόστολος και ο Επίσκοπος Ναζιανζού, κ. Αθηναγόρας.

Κύκλος Επαφών στην Ουάσιγκτον

Κατά την παραμονή του στην αμερικανική πρωτεύουσα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων, ξεκινώντας από τον Λευκό Οίκο όπου θα επισκεφτεί τη Δευτέρα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Στη συνέχεια, θα καταθέσει στεφάνι στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον, συνοδευόμενος από τον στρατηγό Άντριου Πόππας. Το υπόλοιπο σκέλος του προγράμματος στην Ουάσιγκτον περιλαμβάνει επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, γεύμα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, στο οποίο θα συμμετέχουν νομοθέτες και από τα δύο κόμματα, καθώς και δεξίωση στην ενορία Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια.

Την Πέμπτη ο Πατριάρχης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα επισκεφθεί τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν. Εκεί θα τελέσει δοξολογία, θα συναντήσει νέους Ορθοδόξους και θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις μνήμης για τους διασώστες της 11ης Σεπτεμβρίου. Στη Νέα Υόρκη θα έχει επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και θα μιλήσει στη δεξαμενή σκέψης Council on Foreign Relations.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται με αφορμή τη βράβευση του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Βραβείο Templeton. Η τελετή θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου στο Lincoln Center, παρουσία προσωπικοτήτων όπως η Τζέιν Γκούντολ, ο Αλ Γκορ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφτεί την ελληνορθόδοξη ενορία στα Χάμπτονς, όπου θα συμμετάσχει στην World Cleanup Day μαζί με ερευνητές του Πανεπιστημίου Stony Brook και θα τιμηθεί με το ανώτατο μετάλλιο του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Τέλος, την Κυριακή θα τελέσει τη θεία λειτουργία μαζί με Ιεράρχες από όλη την Αμερική.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum