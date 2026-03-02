Στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Τραμπ: «Το μεγάλο κύμα επιθέσεων δεν έχει έρθει ακόμα»

Στις… φλόγες παραμένει η Μέση Ανατολή με τον Ντ. Τραμπ να δηλώνει ότι το «μεγάλο κύμα επιθέσεων δεν έχει έρθει ακόμα».

Ο κίνδυνος ολοκληρωτικού πολέμου είναι ορατός μετά τις στοχευμένες επιθέσεις του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και υποδομές στο Κατάρ με Ριάντ και Ντόχα να απειλούν με στρατιωτική εμπλοκή.

Οπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι «το μεγάλο κύμα επιθέσεων δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα». Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν εάν αυτό κριθεί απαραίτητο».

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη δέχεται βομβαρδισμούς με δεκάδες νεκρούς ενώ στον πόλεμο μπήκε και η Χεζμπολάχ, η οποία έπληξε το Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να απαντά άμεσα βομβαρδίζοντας θέσεις της οργάνωσης στον Λίβανο.