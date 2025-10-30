Στις εθνικές και προεθνικές ομάδες πέντε αθλητές και αθλήτριες του ΝΟΧ

Πέντε αθλητές και αθλήτριες του Ναυτικού Ομίλου Χανίων περιλήφθηκαν στους πίνακες συγκρότησης των εθνικών και προεθνικών ομάδων κολύμβησης, τους οποίους ανακοίνωσε για μια ακόμη χρονιά, η Κολυμβητική Ομοσπονδία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η παρουσία των Χανιωτών αθλητών του στις επιλογές της Ομοσπονδίας επιβεβαιώνει τη σταθερή ανοδική πορεία του Ναυτικού Ομίλου και τη συστηματική δουλειά που γίνεται στο τμήμα κολύμβησης, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη και διάκριση σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.

Αναλυτικά οι αθλητές και αθλήτριες που περιλαμβάνονται στους πίνακες:

• Ερατώ Πιτσιτάκη – Προεθνική Α (Κατηγορία Νεανίδων)

• Γιώργος Σκουνάκης – Προεθνική Β (Κατηγορία Εφήβων)

• Δανάη Σταθάκη – Επίλεκτοι Α (Κατηγορία Παγκορασίδων Α)

• Αναστασία Πενταράκη – Επίλεκτοι Β (Κατηγορία Παγκορασίδων Β)

• Αναστασία Φουρναράκη – Προεθνική Β (Κατηγορία Νεανίδων) και Επίλεκτοι Α (Κατηγορία Παγκορασίδων Α).

Σημειώνεται ότι η Φουρναράκη πλέον ανήκει στον Ωκεανό, μετά τη φετινή της μεταγραφή»