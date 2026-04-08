Στις δομές κοινωνικής φροντίδας των Χανίων η Σέβη Βολουδάκη

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη επισκέφθηκε δομές κοινωνικής φροντίδας στα Χανιά, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε ευάλωτους συμπολίτες μας.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων, βρέθηκε στο ΚΗΦΑΑΜΕΑ «Στοργή», στην ΕΛΕΠΑΠ Χανίων και στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζομένους και ωφελούμενους και να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις ανάγκες των δομών. Η Υφυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή της προς το προσωπικό για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει στην άσκηση των καθηκόντων του. Παράλληλα, τόνισε ότι η Πολιτεία στηρίζει με συνέπεια τις δομές κοινωνικής φροντίδας, διασφαλίζοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία τους και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ωφελούμενων. Η κα Βολουδάκη επαναβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωσή της στην ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στη συνεχή αναβάθμιση των σχετικών υπηρεσιών.