Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι»

Για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που κατηγορείται για δωροληψία .

Ο γιατρός, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να παραλαμβάνει προσημειωμένα χρήματα από συγγενή ασθενή, απουσίαζε από το δικαστήριο. Σύμφωνα με τον συνήγορο του, ο κατηγορούμενος πρέπει να παραμείνει κλινήρης, καθώς υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα. Απούσα από το δικαστήριο ήταν και η συγγενής του ασθενούς, η οποία κατήγγειλε τον γιατρό για ” φακελάκι”, καθώς βρίσκεται δίπλα στον πρόσφατα χειρουργημένο σύζυγό της.