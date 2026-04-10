Στις 22:05 το Μ. Σάββατο το Αγιο Φως στα Χανιά

Με προγραµµατισµένες πτήσεις η SKY express θα µεταφέρει και φέτος το Άγιο Φως από την Αθήνα σε επτά προορισµούς σε όλη την Ελλάδα, συνδέοντας τα τέσσερα άκρα της χώρας.

To Άγιο Φως αναµένεται να αφιχθεί το απόγευµα του Μεγάλου Σαββάτου στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυµα και στη συνέχεια θα µεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Χανιά, Μυτιλήνη, Ρόδο, Σαντορίνη µε πτήσεις της SKY express.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, στο αεροδρόµιο Χανίων θα φτάσει στις 22:05 µ.µ.