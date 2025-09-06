Στις 19:30 η ομιλία Μητσοτάκη στο Βελλίδειο: Στεγαστικό και δημογραφικό στο επίκεντρο

Στις 19:30 θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται ήδη από την Παρασκευή στη συμπρωτεύουσα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα μέτρα που θα εξαγγείλει είναι μέτρα που αφήνουν κοινωνικό αποτύπωμα και θα απαντούν σε κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ στο «πακέτο» παροχών περιλαμβάνονται μέτρα με στόχο να δώσουν λύσεις σε τρία βασικά πεδία: τη στεγαστική κρίση, το δημογραφικό πρόβλημα και τη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Το «καλάθι» θα περιλαμβάνει επίσης μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, ενώ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές θα αφορούν τους πάντες.

Φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, στήριξη της οικογένειας και πρωτοβουλίες για τη στεγαστική κρίση είναι ο βασικός άξονας των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα το απόγευμα στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το «καλάθι» θα περιλαμβάνει κι άλλα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, στα περιθώρια που αφήνει το πλεόνασμα των δημοσίων ταμείων.

«Οι παρεμβάσεις αυτές, που θα φτάνουν το 1,7 δισ. ευρώ, είναι εφικτές χάρη στην αποτελεσματική οικονομική πολιτική που έχουμε ασκήσει, επειδή έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε σημαντικά και με πρωτοφανή τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες τη φοροδιαφυγή», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ριζικές αλλαγές στη φορολογία οικογενειών με παιδιά, μέσω σημαντικών ελαφρύνσεων από το πρώτο κιόλας παιδί και με ιδιαίτερη έμφαση στους πολύτεκνους. Μείωση του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια. Διορθωτικές κινήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, «η ομιλία του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει ένα πλήρες σκεπτικό, μια πλήρη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον χώρο της οικονομίας, στον χώρο της φορολογίας, που θα απαντά σε μία σειρά από αυτά τα προβλήματα».

Με βασικό προσανατολισμό την ενίσχυση του εισοδήματος ερχονται ανακοινώσεις για πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και τους μισθούς των ενστόλων. Ξεχωριστή θέση θα έχουν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων είτε μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής είτε μέσω της αξιοποίησης όσων παραμένουν κλειστά. Ψηλά στην ατζέντα είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με στήριξη της βιομηχανίας και αύξηση της εξωστρέφειας. Τον τελευταίο χρόνο έχουν εγκριθεί οι στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον χώρο της βιομηχανίας.

Κυβερνητική προτεραιότητα οι οικογένειες με παιδιά

Από τη Θεσσαλονίκη, όπου χτυπάει η «καρδιά» της Βόρειας Ελλάδας η Γεωργία Σκιτζή τόνισε ότι το ενδιαφέρον μονοπωλούν οι εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός όσον αφορά στα οικονομικά μέτρα για το 2026, αλλά και στο ευρύτερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοίνωση για μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, από την οποία δεν θα εξαιρείται κανείς.

«Ένα πακέτο το οποίο φαίνεται ότι θα αγγίξει το 1,7 δισ. ευρώ» σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι μέσω της μείωσης της φορολογίας, των φοροελαφρύνσεων, να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών με μόνιμα μέτρα και μέτρα τα οποία θα έχουν άμεσο αντίκτυπο. Έμφαση θα δοθεί επίσης στις οικογένειες με παιδιά.

«Στόχος είναι με τα μέτρα που θα ακούσουμε, να αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων ,και το μεγάλο θέμα που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια», συμπλήρωσε. Ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει στο ότι από το 2019 μέχρι και σήμερα η κυβέρνηση έχει λάβει αποφάσεις που δείχνουν τη συνέπεια λόγων και έργων τόσο ως προς τη μείωση των φόρων όσο και την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών.

Ελαφρύνσεις σε οικογένειες με παιδιά

Ετσι, λοιπόν, από τον Ιανουάριο του 2026:

οι 1.283.223 οικογένειες με παιδιά θα δουν να μειώνεται η μηνιαία παρακράτηση που γίνεται στους μισθούς τους,

ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες με οικογένειες θα διαπιστώσουν τη μείωση το 2027 κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων για το εισόδημα του 2026.

Από το σύνολο των οικογενειών, τα περισσότερα παιδιά έχουν οι μισθωτοί και ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, 719.155 οικογένειες με παιδιά εργάζονται ως μισθωτοί, ενώ 306.978 οικογένειες με παιδιά είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απόψε κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει όλο το σχέδιο για το φορολογικό σύστημα με αλλαγές εμπνευσμένες από το γαλλικό σύστημα που εφαρμόζεται για τις οικογένειες και που είναι ίσως το καλύτερο που ισχύει στην Ευρώπη, και το οποίο θα προσαρμοστεί στο ελληνικό φορολογικό σύστημα παραλλαγμένο.

Αν και το ακριβές μοντέλο θα ανακοινωθεί το βράδυ, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης των οικογενειών, με μειώσεις στους συντελεστές φορολόγησης ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Αναλυτικά το σχέδιο που αναμένεται να ανακοινωθεί:

Οι οικογένειες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, παίρνουν κάποια μόρια τα οποία οδηγούν σε ισόποση μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Για παράδειγμα, κάθε ενήλικος λαμβάνει 2 μόρια και κάθε παιδί, ένα. Ετσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά έχει 6 μόρια. Τα μόρια αυτά μειώνουν τους συντελεστές φορολόγησης, εκτός από τον πρώτο, τον εισαγωγικό, που ανέρχεται στο 9%.

Με βάση αυτό το σχέδιο, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα δει τον συντελεστή 22% να περιορίζεται κατά 6 μονάδες, δηλαδή στο 16%.

Εάν τα εισοδήματα είναι μεγαλύτερα και φθάνουν να φορολογούνται με συντελεστή 28%, αυτό θα μειώνεται στο 22% και ούτω καθεξής. Το μοντέλο, εφόσον εφαρμοστεί, θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των φόρων που πληρώνει σήμερα μια οικογένεια.

Συνολικά 1.283.223 οικογένειες έχουν παιδιά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δήλωσαν στην εφορία το προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα:

1. Οικογένειες με ένα παιδί. Ανέρχονται σε 616.119 και δήλωσαν στην εφορία εισοδήματα ύψους 15,12 δισ. ευρώ. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα διαμορφώθηκε σε 24.553 ευρώ και ο μέσος φόρος σε 3.257 ευρώ.

2. Οικογένειες με δύο παιδιά. Σύμφωνα με τα στατιστικά της ΑΑΔΕ, ανήλθαν σε 536.495 και δήλωσαν εισοδήματα ύψους 15,83 δισ. ευρώ. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα έφθασε στα 29.514 ευρώ και ο μέσος φόρος σε 4.071 ευρώ. Πρόκειται για την κατηγορία οικογενειών που δηλώνουν το μεγαλύτερο εισόδημα και κατ’ επέκταση πληρώνουν τους περισσότερους φόρους.

3. Οικογένειες με τρία παιδιά. Ανήλθαν σε 108.067 και δήλωσαν εισοδήματα ύψους 3 δισ. ευρώ συνολικά. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα ανήλθε στα 28.260 ευρώ και ο μέσος φόρος στα 3.529 ευρώ.

4. Οικογένειες με τέσσερα παιδιά. Στην κατηγορία αυτή οι οικογένειες είναι πολύ λιγότερες και ανέρχονται σε 17.839. Δήλωσαν συνολικά στην εφορία 431,3 εκατ. ευρώ. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα διαμορφώθηκε στα 24.178 ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος στα 2.689 ευρώ.

Εξαγγελίες με αποδέκτες εντός και εκτός της χώρας

«Τα μέτρα θα είναι στοχευμένα ενώ με αυτή την προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση να αρθούν αδικίες του παρελθόντος» ανέφερε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, στην 89η ΔΕΘ, Θάνος Τσίρος. Μιλώντας για τις τελευταίες πληροφορίες λίγες ώρες πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού ανέφερε πως περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων για την οικογένεια και να μην πληρώνει διαφορετικό φόρο, όπως συμβαίνει σήμερα, ανάλογα με το αν δουλεύει ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι.

Στα όσα αναμένονται να ανακοινωθούν είναι και ότι αφορά την έκπτωση φόρου που έχει μια οικογένεια με ένα παιδί να μην είναι μόλις 128 ευρώ λιγότερα από το ζευγάρι που δεν έχει παιδιά ή από τον εργένη, όπως συμβαίνει σήμερα.

«Το κυριότερο, το οποίο αφορά στο σύνολο της κοινωνίας και ειδικά στη μεσαία τάξη, η οποία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι να υπάρξει μια προσαρμογή των κλιμακίων στα νέα δεδομένα, όπως αυτά έχουν προκύψει από την αύξηση των εισοδημάτων αλλά και τον πληθωρισμό, ούτως ώστε να αρθεί αυτό το πρόβλημα των τελευταίων ετών, δηλαδή ο φόρος εισοδήματος να αυξάνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα», σημείωσε.